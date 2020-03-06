Аналитик: Опасная игра Турции и России в Сирии грозит войной

В статье для The National Interest он отмечает, что обе стороны сотрудничали на протяжении всего сирийского конфликта, несмотря на поддержку противоборствующих сторон, причём Эрдоган добивался свержения президента Сирии Башара Асада, а Путин использовал значительные военные ресурсы для поддержки правительства Асада.

Но эскалация конфликта в Идлибе изменила это, и бомбардировка сирийского правительства, в результате которой на прошлой неделе погибли несколько десятков турецких солдат, разорвала соглашение о прекращении огня, подписанное Россией и Турцией в Сочи в 2018 году, в клочья и поставила страны на путь столкновения, считает Диллин.

Конкурирующие интересы стран в Сирии показывают, что их процветающие отношения обречены на провал, хотя пара тесно сотрудничала в оборонных и энергетических сделках, включая покупку Турцией российских систем противоракетной обороны С-400, отмечает автор.

По его словам, призыв Эрдогана к США о помощи в Идлибе, несмотря на то, что он разозлил своих американских союзников покупкой С-400, показывает, на что турецкий лидер готов пойти, чтобы вернуть себе власть в Идлибе.

Но это будет трудно, так как стремление Турции к независимой внешней политике привело к её всё большей изоляции, указывает аналитик.

«Ключ к нынешнему кризису будет заключаться в том, смогут ли Москва и Анкара примирить конкурирующие стратегические приоритеты, определяющие их отношения, и найти точки соприкосновения по вопросу Идлиба», — добавляет Диллин.

Вместе с тем, по мнению автора, риск для Эрдогана заключается в том, что Путин уже доказал свою способность использовать «принудительную дипломатию, чтобы подчинить Эрдогана своей воле, и что он будет продолжать делать это, заставляя Эрдогана принять компромисс в Идлибе, который благоприятствует России». Он добавил также, что даже компромисс был бы лучше для Турции, чем вовсе отсутствие сделки.