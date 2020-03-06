Асад объяснил присутствие российских военных в Сирии

Башар АсадФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад объяснил присутствие российских военных в стране в ходе интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Асада, российская военная база в Сирии необходима, в частности, для создания международного политического равновесия в Совбезе ООН. Кроме того, она нужна для военного баланса в регионе с перспективой восстановления позиций России.

В случае, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, власти Сирии готовы применить силу, подчеркнул Асад. Касательно взаимодействия с курдскими силами, сирийский президент заявил, что оно будет возможно только после того, как они перестанут сотрудничать с американской стороной.

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