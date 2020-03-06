В Москве заработал круглосуточный оперативный штаб по контролю за коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил перевести оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией на круглосуточный режим работы. Об этом говорится в указе градоначальника.

Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения. Штаб будет работать в таком режиме вплоть до особого распоряжения.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

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Несмотря на появившиеся в сети фейковые утверждения о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, каждый случай освещается максимально публично. 4 марта президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения.