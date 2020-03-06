В Москве срочно построят инфекционный корпус из-за короновируса

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В столичной инфекционной клинической больнице №1 построят корпус с использованием быстровозводимых конструкций. Об этом сообщается в указе мэра Москвы.

Московские власти пошли на такой шаг в связи с тем, что сейчас в этой больнице проводится комплексная реконструкция. Проработать вопрос о создании инфекционного корпуса поручено заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

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Несмотря на появившиеся в сети фейковые утверждения о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, каждый случай освещается максимально публично. 4 марта президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения.