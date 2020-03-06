Французский депутат попал в больницу с коронавирусом

Фото: Daniel Cole / AP Photo

Депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заразился коронавирусом. Об этом сообщает France Bleu.

68-летний парламентарий госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Врачи подтвердили наличие у него вируса SARS-CoV-2.

Помимо депутата, коронавирус выявили у работника буфета в парламенте. Сейчас он находится на домашнем карантине.

Всего во Франции выявлено 423 случая заражения коронавирусом, семь человек умерли.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, режим введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Среди прочих указаний, российским путешественникам, вернувшимся из ряда стран, в том числе Франции, предписано сообщать о своем возвращении в Россию. Также им необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.