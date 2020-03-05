LADA Granta стала самым популярным автомобилем в России в феврале

Отечественная LADA Granta стала самым продаваемым новым автомобилем на российском рынке по итогам февраля 2020 года. В прошлом месяце бестселлер АвтоВАЗа нашел 9559 покупателей, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в февральском отчете АЕБ.

Второй по популярности в феврале оказалась KIA Rio, разошедшаяся тиражом в 8367 экземпляров (+17,8%). На третьем месте LADA Vesta, которую в феврале купили 8107 россиян (+1,85%). Замкнули пятерку лидеров две модели Hyundai – кроссовер Creta (6636 ед., +9%) и седан Solaris (4453 ед., +0,1%).

В ТО-10 самых популярных автомобилей в России по итогам февраля также вошли: Volkswagen Polo (3966 ед., +3,7%), Toyota RAV4 (3684 ед., +101%), Volkswagen Tiguan (2924 ед., +20%), Lada Largus (2790 ед., −9,2%) и Renault Logan (2657 ед., +15,1%).