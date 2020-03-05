Продажи АвтоВАЗа в феврале снизились на 7%

Продажи «АвтоВАЗа» в России по итогам февраля и первых двух месяцев 2020 года составили 25 002 (-7%) и 46 792 (-4%) автомобилей соответственно. Рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Бестселлером российского автогиганта в феврале стала LADA Granta, нашедшая 9559 покупателей – на 10% меньше, чем годом ранее. Второй результат у LADA Vesta, которую выбрали 8107 россиян (+2%). Замкнул почетную тройку универсал LADA Largus с объемом реализации 2790 единиц (-9%).

Далее следуют внедорожник LADA 4×4 и семейство LADA XRay, обладателями которых за отчетный месяц стали 2246 (-15%) и 1538 (-20%) жителей нашей страны соответственно.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», «АвтоВАЗ» начал производство новой эксклюзивной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной информационно-развлекательной системой «Яндекс.Авто». Новинка станет флагманским и, скорее всего, самым дорогим исполнением в линейке XRay Cross.