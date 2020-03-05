Toyota RAV4 стал самым ликвидным компактным кроссовером в России

Японский кроссовер Toyota RAV4 за три года теряет всего 18% своей стоимости. Таким образом, RAV4 является самым ликвидным компактным кроссовером (SUV-C) в России, считают эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Иными словами, владельцы Toyota RAV4 после трех лет эксплуатации смогут продать его за 81,84% от цены покупки.

Второе место, как показало исследование «Residual value – 2020», занял Mazda CX-4, сохраняющий за три года 81,75% своей стоимости. Замкнул тройку лидеров подсегмента SUV © корейский Hyundai Tucson, который через три года после покупки можно продать за 79,77% первоначальной цены.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в марте новый Toyota RAV4 пополнил автопарк московского каршеринга «Яндекс.Драйв». Для аренды доступны 50 автомобилей белого цвета в комплектации «Престиж» с 2,0-литровым двигателем и полным приводом.