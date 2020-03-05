Винуватець втік: на Рівненщині сталася аварія із загиблим та травмованими. ФОТО

Водій, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині, зник з місця події.

Аварія сталася у четвер, 5 березня, на дорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Олександрія, — пише прес-служба ГУНП Рівненської області.

Попередньо встановлено, що близько 20 години водій автомобіля «Volkswagen Golf» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Daewoo Lanos». Потім відбулося зіткнення із мікроавтобусом «Mercedes-Benz Vito» та вантажівкою.

Внаслідок ДТП водій «Daewoo Lanos» загинув на місці події. Крім того, травмувався водій та двоє пасажирів із мікроавтобуса.

Керманич «Volkswagen Golf» з місця пригоди втік. На його пошуки орієнтовані екіпажі патрульної поліції та груп реагування Рівненського району.

Рух на цій ділянці дороги в обох напрямках наразі перекритий.

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група, експерти, рятувальники та патрульні поліцейські.