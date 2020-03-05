Виртуальные музеи и туры или почему плохо, что всё переходит в онлайн

Сейчас все постепенно уходит в онлайн. Это ни для кого не секрет, и многое из того, что раньше можно было сделать только придя в какое-то место, сейчас делается за компьютером или и вовсе со смартфона. Управлять своим счетом в банке, заказывать выписки, оплачивать коммунальные платежи, покупать еду, получать консультации и многое другое стало намного проще.

Теперь, вслед за этим к нам пришли и другие блага цифрового мира, но такие ли это блага, как может показаться на первый взгляд. Давайте рассмотрим то, о чем я говорю, и поймём, насколько это хорошо в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Каждый из нас хоть раз, но пользовался картами от Google или Яндекс. При этом не только смотрел, где находится конкретный дом, но и изучал панораму улиц. Это действительно удобно, ведь заранее изучив местность, можно гораздо легче сориентироваться, куда идти, когда сам окажешься на месте.Теперь по такому принципу строятся некоторые развлекательные мероприятия. Например, у Google есть целый сервис, который позволяет посетить музеи, посмотреть, что находится внутри, и сделать это из дома совершенно бесплатно. Но так ли это хорошо?

Как бесплатно посетить музей

Действительно, посетить музей можно бесплатно, если просто посмотреть его панораму изнутри. Есть еще и дополнительные плюсы кроме отсутствия оплаты. Например, можно поближе рассмотреть то, что в музеях часто находится вне зоны общественного доступа. Например, когда в анфиладах огораживают внутреннюю часть и нельзя подойти для того, чтобы рассмотреть картину или узор гобелена на стене.

За настоящим музеем надо еще следить, а в онлайн только поддерживать сервер.

Также такой способ посещения достопримечательностей будет полезен людям, которые хотят ознакомиться с экспозицией, но не могут этого сделать. Причин может быть много, например, невозможность выйти из дома, нехватка денег или просто отсутствие свободного времени. В таких случаях, когда альтернативы просто нет, даже возможность виртуального осмотра достопримечательности будет очень приятной.

Некоторые достопримечательности стоят достаточно дорого и, к примеру, посещение Петергофа в Санкт-Петербурге стоит 900 рублей и не все захотят платить столько “за посещение парка”, пусть и красивого. А если взять билет на семью, то цена поднимается соответственно в несколько раз.

Даже если вы побывали в каком-то музее, он вам очень понравился и вы совершенно не пожалели потраченных денег, через некоторое время экспозиция может немного измениться, но не настолько, чтобы ехать в другой город. Достаточно посмотреть изменения в виртуальном туре.

Виртуальный музей в Китае

Большую популярность виртуальные туры по музеям набирают сейчас в Китае. Напомню, что сейчас в этой стране введен режим карантина и многие китайцы просто сидят дома. Можно играть в компьютерные игры, смотреть кино, читать книги и тому подобное, но многим хочется чего-то другого. Есть даже статистика, подготовленная компанией Gamma Data Corp. Согласно данным доходы от продажи десяти самых популярных игры для iPhone увеличились за время вынужденной изоляции в среднем на сорок процентов. Некоторые игры вообще удвоили продажи.Согласно данным компании Gamma Data Corp, доходы от продаж 10 самых популярных игр для iPhone увеличились в среднем на 40 процентов за последние две недели. Рост популярности игр из Топ-60 в некоторых случаях доходил до 100 процентов, пишет «Чжунсиньван».

Для них те музеи, которые еще не подготовили виртуальные туры, активно готовят подобную услугу. Например, музеи провинции Ляонин, в том числе, и музей Императорского дворца.

В таких турах “посетители” могут не просто виртуально пройтись по территории музея, но и послушать комментарии аудиогида, пока рассматривают экспонаты, специально подготовленные для этого места. Учитывая, что большинство туров по музеям сейчас производится именно в таком формате, это не приводит к дополнительным затратам. Достаточно просто загрузить материалы аудиогида на сервер и все готово.

Содержимое этой коробочки можно просто залить на сервер с фотографиями и тур почти готов. Второй раз приглашать диктора не надо.

Для таких музеев даже готовятся некоторые специальные экспонаты. Например, некоторые особо ценные предметы, находящиеся в хранилища, могут быть помещены в залы для съемки. После этого их снова уберут и увидеть их можно будет только на экране.

Такие музеи могут быть бесплатными, если за подготовку виртуальных туров заплатят рекламодатели или правительство в рамках программы повышения культурного уровня населения. Правда, заплатить надо будет не только за создание системы, но и перекрыть потерю от снижения количества оффлайн посетителей.

Если никто не захочет оплачивать подобную работу, музеи могут брать плату с посетителей. При этом цена должна быть ниже, так как и расходы будут ниже.

Как видим, из такого способа можно вынести только одни плюсы, среди которых развлечение в то время, когда целые города не могут выйти из дома. Но это не совсем так и минусов будет тоже достаточно.

Чем плохи виртуальные музеи

Самым главным минусом виртуальных музеев будет то, что все вокруг ненастоящее. То есть, вы не сможете разглядеть детали произведения и ощутить присутствие того, что было нарисовано 500 лет назад, выковано 1500 лет назад или закопано в землю 10 000 лет назад. Именно подобные ощущения являются важным моментом посещения исторических музеев.

В музеях современного искусства очень важным является то, как экспонаты размещены в пространстве относительно друг друга. Это можно увидеть боковым зрением, но совершенно не заметить на экране. Кроме этого, во многих музеях есть экспонаты, которые должны вызвать осязательный отклик. Например, что-то можно потрогать, понюхать или послушать.

В некоторых музеях можно потрогать экспонаты и даже поучаствовать в различных развлекательно-познавательных активностях. Особенно это интересно детям.

Музей Луннусадам в Таллине представляет из себя ангар для гидропланов, в котором много образцов техники и даже настоящая подводная лодка, в которую можно зайти и пройтись по отсекам. Это тоже можно сфотографировать и подготовить виртуальный тур, но ощущения будут совсем не те, которые получишь реально находясь внутри этой “посудины”.

Если вы увлекаетесь живописью и разбираетесь в нанесении мазков или типах краски, посещение картинных галерей превратится для вас просто в просмотр картинок и вы не сможете разглядеть технику работы мастера и то, как он работал над своим произведением.

В итоге, мы получаем результат, но он будет немного синтетическим. Даже если пользоваться очками виртуальной реальности, все равно эффект будет не тот. Информацию мы получим, но не получим ощущения. Это как посмотреть на фотографию природы, но не ощутить запахов луговых цветов, послушать музыку в наушниках, а не сходить на концерт, или посмотреть футбол по телевизору, а не сходить на стадион. Да, в некоторые моменты вы получите даже больше информации, но вы не окунетесь в эту атмосферу.

А еще одним минусом будет то, что в перспективе это уменьшит популярность путешествий как таковых. Мы уже перестали делать многое, заменив это компьютером. Например, ходить в кино, заменив его стриминговыми сервисами, встречаться с людьми, предпочитая мессенджеры, или “гонять мяч”, предпочтя ему FIFA на PlayStation. Это проще и удобнее, но ощущения не те, как говорится.

Вы бы хотели такой жизни?

Не так давно в редакции мы шутили на тему посещения мавзолея в VR очках. Темы, до которых мы дошли, даже как-то печатать неудобно. Факт в том, что виртуальные туры можно довести до абсурда и нафантазировать то, что точно не было задумано создателями технологии.

Как делают виртуальные туры

На самом деле, создание виртуального тура мало чем отличается от подготовки панорам улиц крупными картографическими сервисами. В первую очередь, надо произвести подготовку помещения. Так как вам вряд ли захочется смотреть на экспонаты через людей, которые тоже попадут в кадр, надо выбрать время для съемки. Отлично подойдет утро перед открытием, когда из окон будет идти свет, но залы будут пустыми.

Съемка ведётся как на панорамную камеру, так и на обычную. Первая нужна для ориентации в зале, чтобы вы могли смотреть по сторонам, а вторая для того, чтобы разглядеть детали. Например, картину или другой экспонат.

Снятая панорамная картинна уже почти готова для размещения в виртуальном туре.Собственно это почти все. Задача на первом этапе состоит в том, чтобы максимально подробно заснять все, что есть в помещении. После этого останется только понять, как это преподнести и при помощи специального ПО собрать в готовый тур. Панорамы выстраиваются в нужной последовательности, а отдельные фото встраиваются в них. Поверх всего этого накладываются сопроводительные тексты и записи аудиогида.

Технически процесс не выглядит сложным, если иметь готовую площадку, которая есть у крупных студий. Больше сложностей бывает с дизайном и административной работой.

Есть ли будущее у виртуальной реальности

Многие считают, что у виртуальной реальности нет будущего. Поговаривают, что настоящее будущее — это дополненная реальность. С этим сложно согласиться из-за того, что при всех плюсах AR, это только “дорисовка”. Воспроизвести мир, которого реально не существует или его просто нет рядом, как в случае с виртуальными музеями, может только VR.

Именно поэтому VR будет существовать отдельно от AR. Если говорить о тех же музеях, AR будет актуален при физическом посещении для получения дополнительной информации, а VR — при удаленном. Хотя, я все равно убежден, что подобные места надо посещать своими ногами. Да и вообще, виртуальный мир очень удобен и его благами надо пользоваться, но и реальный мир не надо забывать.

Возможно, это звучит очень старомодно и не современно для автора одного из крупнейших сайтов о высоких технологиях, но я считаю, что связь с реальностью терять нельзя и высокие технологии должны дополнять реальную жизнь, а не заменять ее, сводя активность только до удовлетворения физических потребностей. Когда-нибудь мы все загрузимся в условную матрицу, но пока надо наслаждаться тем, что есть вокруг нас. Конечно, если есть такая возможность. Если нет, для общего развития можно пользоваться и виртуальными турами.

Какие музеи можно посетить онлайн

Если вы хотите посетить виртуальный музей, их список можно легко нагуглить по запросу «музеи онлайн». Например тут приведен списк нескольких музеев для подобного посещения.

Вот список нескольких самых интересных вариантов: