Археолог нашел римский кинжал, которому около двух тысяч лет

Нико Кальман во время раскопок в Германии нашел невероятную вещь — старинный римский кинжал, который всех поразил своим красивым внешним видом и дорогой инкрустацией. Ученые раскопали курган, который, скорее всего, находился на том месте, где когда-то был военный лагерь. Именно там были найдены кинжал, пояс римского легионера и ножны.

Археологи провели тщательное исследование находки и установили, что ее возраст достигает двух тысяч лет. Кинжал и ножны покрылись ржавчиной, поэтому рассмотреть что-то было сложно. На очищение находки от ржавчины, ученые потратили практически 9 месяцев. Под толстым слоем налета оказалась дорогая инкрустация, которая сохранилась практически в первозданном виде.

Ученые добавили, что кинжал находился на глубине 1 метра от поверхности. Если бы он находился глубже, то был бы разрушен грунтовыми водами, а если выше, то его бы повредили плуги во время обработки земли. Археологи обрадовались такой находке, ведь подобные вещи, да еще и настолько старые, очень редко сохраняются в хорошем состоянии.