Стоим катимся вниз удручающий тренд развития малого бизнеса Алтайском крае озадачил Виктора Томенко

Начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев выступил с отчетом о работе, проделанной за прошлый год. Он рассказал о положительных сторонах реализуемых программ по поддержке среднего и малого бизнеса и привел данные, согласно которым сфера набирает темпы развития, как и предписывает профильный национальный проект. Однако доклад чиновника уже традиционно вызвал ряд вопросов у присутствовавшего на совещании губернатора Виктора Томенко. В ходе рассуждений глава региона пришел к выводу, что, несмотря на все старания властей, бизнес в регионе все же стоит на месте, а может и деградирует.

Виктор Томенко открыл совещание и обозначил свое представление о роли бизнеса в нынешних реалиях и его взаимодействии с государством. Он отметил, что сейчас сам курирует блок предпринимательства, поскольку профильный зампред правительства и министр по экономическому развитию пока не назначен. «Органы власти и местного самоуправления проводят мероприятия поддержки сферы предпринимательства. Здесь и льготное кредитование, и грантовая поддержка, и участие в подготовке кадров и пр. Однако все это лишь вспомогательные вещи. Социальная политика, государственное управление должны опираться на бизнес. Так выстроена сегодня жизнь. Но частенько у нас преобладают потребительские настроения. Это странно, ведь у нас задачи определяются тем, насколько те люди и организации, которые хотят зарабатывать и развиваться, успешно решают свои проблемы и за счет этого наполняют бюджет. У нас в последние годы тренд – а что можно было бы еще попросить? Он, к сожалению, возобладал. Это мешает нам жить. Речь о том, что предпринимательство сегодня – наша движущая сила, экономики и развития», — сказал губернатор.

Таким образом он поставил вопрос о том, что государство рассчитывает на отдачу со стороны бизнеса, который после своего становления с помощью мер поддержки должен быть самостоятельным и самодостаточным, тем самым обеспечивая развитие различных отраслей и сфер жизни общества.

После этого выступил начальник Управления по предпринимательству Александр Евстигнеев с обширным докладом о проделанной работе. Большое внимание он уделил прошлогоднему старту реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предполагает финансовую поддержку в виде льгот, кредитов и субсидий и пр. По задумке властей, это должно подстегнуть граждан к созданию бизнеса. Программа рассчитана до 2024 года, в ее рамках работает ряд региональных проектов, на реализацию направлено почти 2,3 млрд рублей. Евстигнеев привел положительные результаты за 2019 год, которые в основном измеряются в суммах предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) льготных кредитов (6,7 млрд рублей), привлеченных бизнесменами кредитных средств по поручительству «Алтайского фонда МСП» (1,2 млрд рублей) и микрозаймов (567 млн рублей). Кроме того, без учета нацпроекта из бюджета региона на развитие МСП было выделено 61,7 млн рублей.

Однако одним из основных показателей реализации данного нацпроекта является численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. К 2024 году в регионе он должен достичь 331 тысячи человек. Как отметил Александр Евстигнеев, это амбициозная задача. По его данным, на текущий момент 260 тысяч жителей Алтайского края заняты в МСП. При этом на начало 2019 года этот показатель составлял 273 тысячи человек, то есть, произошло заметное падение. «Снижение показателей зафиксировано во всех субъектах страны, однако это не позволяет нам останавливаться и опираться на общие показатели. Нужно создавать максимальные условия для улучшения этих цифр на территории региона. Снижение связано как с регуляторными рисками, так и с необходимостью доработки существующей методики подсчета», — объяснил провал показателя начальник управления.

Между тем, по данным управления, на данный момент в Алтайском крае зарегистрировано 77,8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На конец 2018 года их было 77,5 тысяч. Отмечается рост, но незначительный.

Евстигнеев также обозначил основные проблемы, с которыми встречаются предприниматели. Так, «палкой в колесе» является несовершенство законодательства, в том числе в сфере налогообложения. Для решения вопросов с региональным законом была создана специальная рабочая группа, руководителем которой стал глава региона.

В общей сложности доклад продлился около 40 минут, Евстигнеев привел множество цифр и рассказал о многом: от доступной общественной среды для инвалидов до регулирования продажи алкогольной продукции. В целом руководитель управления положительно оценил работу своего ведомства и подчеркнул, что следует двигаться дальше.

С традиционным отзывом на отчет чиновника выступил Виктор Томенко. После отступления об утомительности доклада и рекомендаций риторического характера губернатор предложил остановиться на некоторых озвученных моментах, чтобы подвести конкретные итоги. Он отметил незначительный рост количества субъектов МСП при мерах поддержки, на которые выделяется немалое количество денег. «Всего лишь на 300 больше, чем в 2018 году. Вот и весь результат. Мы так упирались, так всем помогали, а в итоге сколько было, столько и осталось. При этом мы видим, что 1000 субъектов из ИП ушли, и 700 из них стали микропредприятиями. Их количество выросло, а количество ИП снизилось, примерная разница в 300. Малых предприятий как было 2466 так 2441 и осталось», — обратил внимание Томенко, подчеркнув, что в сравнении с 2017 годом наблюдается постепенное снижение важнейших показателей.

Со слов губернатора Алтайского края, при всех потугах властей и оказании мер поддержки сфера МСП не развивается. В связи с этим он задался вопросом, что было бы без патронажа государства. «А если бы мы не помогали бизнесу? Он уехал бы вниз? В чем причина? Мы должны соотнести объем работы, которую мы проделали, с полученными результатами. Может, мы за счет этой работы держались от сползания? Я хочу, чтобы это прозвучало. Бизнес не может даже держаться на одном уровне без того, чтобы государство не помогало», — пришел к выводу Виктор Томенко.

Также он остановился на количестве занятых в предпринимательстве. По плану профильного управления к концу текущего года их должно быть 284 тысячи человек, то есть примерно на 20 тысяч больше, чем сейчас, и на 10 тысяч больше, чем год назад. Откуда придет столько работников в сферу МСП, неизвестно, что главу смутило. Отвечая на претензии, Александр Евстигнеев напомнил о проблемах бизнеса, которые он озвучил ранее: вопросы регулирования, действующие законы и система подсчета. Однако в итоге он признал, что вся политика края в сфере развития предпринимательства работает скорее на удержание текущего уровня от деградации. «Средства, которые мы направляем в рамках работы правительства и нашего управления, в частности, создали основу для «нескатывания» в еще более глубокие показатели. Наша задача сформировать основу и стабильность для бизнеса», — заявил чиновник.

По его словам, улучшению ситуации поспособствует изменение законодательства, а также выведение самозанятых из теневого сектора экономики. Несмотря на оптимизм начальника управления, Виктор Томенко все же подвел удручающий итог. «Пока вывод из вашего доклада такой: несмотря на все предпринимаемые усилия и увеличивающийся объем поддержки, результаты развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае за 2019 год следует признать нулевыми, а местами и отрицательными», — заключил Виктор Томенко. «К сожалению, констатация факта, который вы сейчас подвели, наверное, справедлива» — согласился Александр Евстигнеев.

В завершении губернатор напомнил, что вскоре краю предстоит держать отчет за реализацию профильного нацпроекта перед федеральным правительством, которому нужно будет объяснить, почему регион не выполняет поставленные президентом задачи.