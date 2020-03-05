Калын: Операция Турции в Идлибе нацелена «на мирное урегулирование в Сирии»

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с эмиссарами США выступил с утверждением, что «операция (ВС Турции «Весенний Щит» – ред.) нацелена на мирное и политическое урегулирование в сирийском Идлибе», передаёт ТАСС.

Напомним, что ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.