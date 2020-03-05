Южнокорейская компания LG выпускает бытовую технику в широком ассортименте моделей, отличающихся как уровнем цен, так и многими техническими характеристиками.

Так, например, особого внимания заслуживает модель стиральной машины LG F2J5HS9W. На сегодняшний день она пользуется большой популярностью.

Поскольку ассортимент продукции от компании LG весьма широк, зачастую покупатели сталкиваются с трудностями выбора. В сегодняшней заметке мы поговорим о стиральных машинах южнокорейского производителя, расскажем о нескольких наиболее ходовых моделях бытовой техники LG.

Лучшие стиральные машины LG

1. LG F-10B8MD. Стиральная машина, отличающаяся компактными размерами, стильным лаконичным дизайном и широким функционалом. Устройство оборудовано двигателем инверторного типа, что обеспечивает низкий уровень шума в процессе работы бытового прибора. LG F-10B8MD — это стиральная машина с фронтальной загрузкой. Вместимость барабана составляет 5,5 кг. Отличительным свойством данной машины является её съемная верхняя крышка. Благодаря этому её можно встраивать в мебельный гарнитур. Данную модель можно отнести к бюджетному ценовому сегменту, что в совокупности со многими её преимуществами выводит данное устройство в топ стиральных машин от производителя LG.

2. LG F-12U2HCS2 — еще одна ходовая модель стиральных машин. Стиральная машина LG F-12U2HCS2 обеспечивает качественную и бережную стирку, благодаря чему прекрасно подходит для стирки изделий из шерсти, шелка и других деликатных тканей. В ней также представлена функция обработки вещей паром. Отличительной особенностью данной модели является возможность управления со

смартфона. С помощью мобильного устройства можно контролировать процесс стирки, регулировать режимы и даже производить диагностику устройства на случай возникновения неисправностей. Из преимуществ можно отметить также довольно высокую вместительность барабана. Здесь она составляет 7 кг.

3. LG F2J5HS9W. Эта модель, о которой упоминалось в начале заметки, также заслуживает отдельного внимания. Устройство имеет стильный современный дизайн. Отличительной особенностью внешнего вида машинки является черная дверца, выделяющаяся на общем белом фоне. Стиральная машина LG F2J5HS9W, имея весьма компактные размеры, позволяет производить стирку 7 кг белья за один раз, что является весьма хорошим показателем. Барабан устройства имеет специальный рельеф, обеспечивающий качественную и эффективную, но при этом бережную стирку. Примечательно, что данная модель оснащена несколькими режимами вращений, которые подбираются специально под разные типы тканей и загрязнений. К слову, перед запуском стирки, пользователь лишь указывает тип ткани, а умное устройство самостоятельно подбирает подходящий режим. Легкость и удобство управления машинкой обеспечивается сенсорным дисплеем, с помощью которого можно отрегулировать температурный режим и некоторые другие параметры стирки.