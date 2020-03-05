СМИ: родные Заворотнюк продают семейный особняк

В Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк может сейчас находиться в своей московской квартире вместе с родственниками. Есть вероятность, что скоро теледива продолжит лечиться в Италии. Возможно, главным инициатором этой идеи стал муж актрисы, фигурист Петр Чернышев. К слову, недавно фотографиями из Рима делилась с подписчиками ее старшая дочь Анна.

Но лечение в Европе стоит больших денег. Как утверждает портал «Версия Инфо», семья артистки, возможно, решила продать дом в Московской области, чтобы покрыть эти расходы. Утверждается, что члены семьи артистки перестали посещать могилы отца и брата актрисы на кладбище в деревне Анкудиново.

По данным издания, семья Заворотнюк владеет домом в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Площадь жилища — 900 квадратных метров, а стоимость оценивается в два миллиона долларов.

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К слову, поклонники Анастасии уже не первый месяц гадают, где же сейчас находится их любимица и как ее здоровье. Известно, что ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходила продолжительный курс реабилитации после удаления опухоли мозга. О ее страшном диагнозе стало известно летом 2019 года.