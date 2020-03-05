Кожевникова раскритиковала скандальные материалы на ТВ

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mavit
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Кожевникова раскритиковала скандальные материалы на ТВ

Звезда комедийного сериала «Универ» Мария Кожевникова призвала остановить «ад адский» на телевидении. Артистка заметила, что руководители известных шоу готовы платить главным героям миллионы за рассказы о смерти близких людей. Кроме того, очень горячо обсуждаются темы, связанные с разводами, дележкой имущества, а также романами пожилых дам с молодыми мужчинами.

«Осталось только редакторам договориться, чтобы это еще и совершалось в прямом эфире. Не пора ли остановить это ад адский?! Причем от этого нельзя скрыться даже если у тебя телевизора дома нет, все соц.сети и новостные ленты, даже вести вышли с заголовком, что какой-то бьюти-блогер лишился ногтя после драки. Вы серьезно???!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — посетовала актриса на личной странице «Инстаграма».

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«А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?!» — резюмировала теледива, обратившись к своей интернет-публике.

Известно, что и сама Кожевникова периодически снимается в ток-шоу. В частности, недавно в эфире она рассказывала о совместно нажитом с гражданским супругом имуществе, а также поясняла, почему они с любимым повенчаны, но при этом не расписаны.