Байдену припомнили работу сына на Украине после «супервторника»

Джо БайденФото: Mario Tama / Getty Images

Победа бывшего вице-президента Джо Байдена по результатам «супервторника» в США заставила Республиканскую партию припомнить расследование о деловых отношениях его сына Хантера на Украине. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что законодатели-республиканцы разрабатывают способы получения новых сведений о Байдене. Они объясняют это необходимостью убедиться в том, что у граждан есть вся информация о потенциальном кандидате на пост президента, чтобы принять объективное решение.

Инициатор нового расследования сенатор Рон Джонсон заявил журналистам, что Байден ранее не дал адекватных ответов о делах его семьи на Украине. «Если бы я был избирателем-демократом, я бы хотел получить ответ на этот вопрос прежде чем проголосую», — объяснил он.

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Пресс-секретарь кампании Байдена Эндрю Бейтс считает, что президент США Дональд Трамп пребывает в ужасе от того, что бывший вице-президент может стать его соперником на выборах. Кроме того, заявление Джонсона о расследовании в отношении Байдена он назвал неуклюжей попыткой манипулирования избирателями.

В феврале сообщалось, что большинство американских избирателей считают, что сыну Байдена не стоило работать в нефтегазовой компании Burisma на Украине во время того, как его отец отвечал за внешнюю политику США. 52 процента избирателей сочли неуместным сам факт работы Хантера Байдена в Burisma в то время, как его отец был вице-президентом, а 18 процентов посчитали это нормальным. При этом 40 процентов избирателей считают, что скандал вокруг Байдена-младшего не будет иметь никакого значения при их выборе в голосовании.

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В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование деятельности Хантера. После этого была инициирована процедура импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан.

По данным Генпрокуратуры Украины, бенефициаром Burisma являлась компания Хантера Байдена и его бизнес-партнера Девона Арчера Rosemont Seneca Partners LLC. Согласно отчетам американских банков, принадлежащая сыну бывшего вице-президента США компания регулярно получала крупные суммы от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. Ежемесячный размер переводов составлял как минимум 166 тысяч долларов.

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