Власти Москвы создадут колл-центры по коронавирусу

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В Москве создадут колл-центры, куда смогут обратиться граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Как пояснила Ракова, позвонивший в центр оставляет о себе необходимую информацию. После этого МФЦ привозит больничный лист на дом. При его выдаче у гражданина проверят загранпаспорт для подтверждения факта посещения страны с неблагоприятной обстановкой. Прибывшие из стран со случаями заражения обязаны сообщить свои данные в соответствующую службу, напомнила она.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

По последним данным, в столице официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с заразившимся москвичом, еще 83 помещены в карантин.

Кроме того, вернувшиеся из стран со случаями заражения обязаны сообщить свои данные властям, напомнила заммэра.

Несмотря на появившиеся в сети фейковые утверждения о якобы 20 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, каждый случай освещается максимально публично. 4 марта президент Владимир Путин заявил, что информационные вбросы о распространении коронавируса в стране в основном организованы из-за границы. По его словам, определенные силы хотят вызвать панику у населения.