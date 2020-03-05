В Москве покажут мюзикл «Метро»

В Москве вновь покажут мюзикл «Метро». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Увидеть постановку можно будет 6 и 7 апреля на сцене Crocus City Hall. Специальными гостями мюзикла станут такие артисты, как Теона Дольникова, Гоша Куценко, Андрей Григорьев-Апполонов, Антон Деров, Валерий Боровинских, Теона Контридзе, Эвелина Блёданс, Дмитрий Бурлаков, Тимур Ведерников, Жаклин Мигаль и Дмитрий Варенкин.

В Москве премьера первого мюзикла состоялась в 1999 году, и это был мюзикл «Метро». Отмечается, что в основе сюжета лежит романтическая история, которая переплетается с такими темами, как деньги и предательство, отношения между поколениями, молодежь и жестокая действительность.