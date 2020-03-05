Дело о долге Заворотнюк решено закрыть

Дело о долгах Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района. Но недавно было принято решение закрыть его — из-за невозможности найти артистку, передает Telegram-канал «Mash». До сих пор нет точных данных, где же именно сейчас находится звезда «Моей прекрасной няни».

Ранее, в 2012 году, Заворотнюк уже была должницей по кредиту. Тогда звезда взяла ипотеку в одном из банков. Актриса надеялась, что сможет быстро погасить кредит, ведь успех разных проектов с ее участием придавал уверенность в своих силах. Однако резкий взлет валютного курса изменил и сумму выплат теледивы. В итоге ей пришлось пройти череду судебных разбирательств — долг был полностью погашен в прошлом году.

Напомним, что уже несколько месяцев Анастасия борется с раком мозга. О ее страшном диагнозе стало известно летом 2019 года. По некоторым данным, она скоро будет пациенткой итальянской больницы, где продолжит реабилитацию после удаления опухоли. Ради лечения ее семья якобы решила продать подмосковный особняк, который оценивается в два миллиона долларов.