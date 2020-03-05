Внук Инны Макаровой: «К сожалению, в больницах она теперь частый гость»

Российские СМИ сообщили накануне о госпитализации 93-летней советской и российской артистки Инны Макаровой. Знаменитость оказалась в одной из московских больниц. По некоторым данным, ее состояние врачи оценивали как тяжелое.

В беседе с «МК» дочь звезды, режиссер Наталья Сергеевна Бондарчук, подтвердила информацию о том, что ее мать пребывает в клинике. Она почти каждый день навещает родительницу.

«Ситуация такая: Инне Владимировне 93 года. Состояние ее здоровья после смерти ее мужа Михаила Израилевича Перельмана ухудшается год от года. Смысл ее жизни — забота о ближних. Поэтому после ухода человека, о котором она заботилась каждый день, поменялись и смыслы», — рассказал журналистам внук Макаровой, композитор Иван Бурляев.

Можно точно сказать, что Инна Владимировна стала угасать после смерти супруга, известного хирурга Михаила Израилевича Перельмана, в 2013 году, считает Бурляев. «Мы все рядом, пытаемся делать все, чтобы ей было хорошо. К сожалению, в больницах она теперь частый гость. Когда она дома, кроме нас, с ней постоянно находится сиделка. Сейчас она госпитализирована в хорошую клинику благодаря помощи Союза кинематографистов России», — отметил внук актрисы.

Напомним, что Макарова полюбилась российскому зрителю по ролям в картинах «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и других. В конце 1980-х годах она стала реже сниматься в кино, затем совсем исчезла с экранов и посвятила себя концертной деятельности. Но в 2000-х начала сниматься в сериалах.