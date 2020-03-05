Данный программный комплекс позволяет эффективно организовать управленческие, оперативные, аналитические, плановые и другие процессы.

Управление торговлей

Среди всех актуальных предложений программного обеспечения для автоматизации работы торговых организаций особое внимание стоит обратить на «1С: Управление торговлей 8». Данный программный комплекс позволяет эффективно организовать управленческие, оперативные, аналитические, плановые и другие процессы.

Важным и безоговорочным достоинством «1С: Управление торговлей» версии 8.х, безусловно и безоговорочно, является универсальность и адаптивность под любые, даже узкоспециализированные условия эксплуатации. Программа актуальна для всех видов торговых отношений: оптовых и розничных, кредитных и предварительных, с предоплатой и комиссионных, любых других, в том числе и комбинированных. Этот факт гарантирует качественное внедрение практически в любую компанию торговой направленности.

Программный продукт отслеживает не только проведенные торговые сделки, но и еще планируемые. В автоматическом режиме формируются все необходимые документы, как в отношении торговых и складских мероприятий, так и логистических, а также финансовых.

«1С: Управление торговлей 8» способна обрабатывать любые операции. В ней присутствует возможность учета всех типов первичных документов, справочников, отчетов и статистических выкладок.

Важно, в условиях активной глобализации серьезной проблемой становится управление холдингами в целом, при этом отслеживая и формируя документацию в рамках отдельно взятых предприятий, являющихся составной частью общей структуры. «Управление торговлей» – оптимальный вариант в этом ракурсе.

С точки зрения выбора схемы налогообложения, в программном комплексе реализованы следующие варианты:

ОСНО – общая схема налогового обложения, в данном случае она неактуальна для индивидуальных предпринимателей;

УСН – упрощенная схема налогового обложения;

ЕНВД – единый налог на временные доходы.

При необходимости функционал программы «1С: Управление торговлей» версии 8.х может быть адаптирован под конкретные условия. Подавляющее большинство функций включается и выключается буквально установкой соответствующих флажков в настройках. В результате появляется возможность упростить программный комплекс настолько, чтобы было удобно работать в небольших компаниях. Это необходимо в том числе и для снижения размера базы данных.

Кстати, не стоит забывать, что с помощью «Управления торговлей» может быть осуществлена фильтрация, систематизация и передача данных в 1С: Бухгалтерию. В свою очередь «1С: УТ» является управляющей системой для 1С: Розница.

Подробнее о функциях программы Управление торговлей и ее версиях можно прочитать здесь https://expert27.ru/programmy-1s-predpriyatie/konfiguratsii/1s-upravlenie-torgovlej-8/

Кому может быть интересна программа Управление торговлей?

В любой торговой организации, где работает команда профессионалов, данный программный комплекс позволит максимально эффективно и четко наладить взаимодействие между подразделениями, отделами и отдельными сотрудниками, начиная от руководства и ТОП-менеджмента, заканчивая курьерами и техническим персоналом.

Руководитель получает доступ ко всем данным из базы и инструментам контроля, коррекции деятельности. Руководство отдельных подразделений – практически полный комплект управленческих возможностей в рамках своего подразделения за исключением изменения «глобальных» управляющих документов. При необходимости, руководитель компании или холдинга может включить и такую возможность. Специалисты учетных групп – все торгово-складские и логистические операции автоматизируются с помощью «1С: Управление торговлей», и находятся в распоряжении данных сотрудников. IT-специалисты – для них представлен широкий круг возможностей по масштабированию программного комплекса, интеграции его в другие управленческие и автоматические системы. При этом конструктивно программа позволяет решать многие «низкоуровневые» проблемы достаточно просто и эффективно.

Таким образом, данный программный продукт заслуживает самого пристального внимания и внедрения в торговые организации всех типов.