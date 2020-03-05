Кофейня Starbucks запретила использовать личные кружки из-за коронавируса

Компания Starbucks вводит временный запрет на использование личных кружек и стаканов для посетителей своих кофеен. Данная мера, как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление компании, направлена на борьбу с распространением коронавируса нового типа COVID-19.

При этом в компании отметили, что клиентам, принесшим собственную посуду, по-прежнему будет предоставляться скидка в размере 10%, даже если они не смогут ею воспользоваться. Представитель Starbucks Розанн Уильямс выразила надежду на то, что запрет будет носить временный характер. По ее словам, компания также «усилила меры дезинфекции» во всех своих кофейнях, а также отложила проведение крупных встреч в своих офисах в США и Канаде.

Сеть кофеен в Сиэтле, как напомнила CNN, предоставляет клиентам скидки на покупку напитков при использовании собственных чашек с 1985 года. В 2010 году Starbucks запустила кампанию, пропагандирующую использование персональных тумблеров для снижения количества бумажных отходов.

В среду Starbucks сообщила, что проведет ежегодное собрание акционеров 18 марта в виртуальном формате из-за роста числа летальных исходов заболевания, вызываемого новым типом коронавируса. Изначально компания планировала собрать своих акционеров на ежегодное заседание в Сиэтле (штат Вашингтон). В этом штате подтверждена смерть девяти человек, заразившихся коронавирусом. Вашингтон — единственный штат США, в котором зарегистрированы летальные случаи.