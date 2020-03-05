Турция намерена продолжить переговоры с ЕС по проблеме беженцев

РИА Новости напоминает, что Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.

«Европа в панике, хочет остановить поток беженцев. Мы проводим плотный трафик переговоров, они будут продолжены. Если мы эту проблему не разделим, то груз еще больше возрастёт. Мы предотвратили неконтролируемый поток беженцев в Европу, но наши возможности тоже ограничены, мы больше не можем нести эту ответственность самостоятельно», — сказал Калын журналистам.

Он добавил, что в ходе переговоров в Анкаре президента Турции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду от ЕС не поступило конкретных предложений для урегулирования миграционного кризиса.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что границы Греции являются не только греческими, но и европейскими, и Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом, отправив туда силы. Европейское пограничное агентство Frontex готовится развернуть группу, в ней будут семь кораблей, два вертолёта, один самолёт, две машины с камерами, 100 пограничников в дополнение к 530 пограничникам, уже находящимся на границе. Frontex развернёт погрансилы на сухопутных и морских границах. Греции будет также выделено 700 миллионов евро для борьбы с миграционным кризисом. 350 миллионов евро могут быть доступны немедленно. Помимо этого, могут быть направлены бригады врачей, палатки, одеяла.