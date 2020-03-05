Тайны лунатизма: редкий диагноз, особенности психики или контакт с потусторонним миром?

В американском городе Ашленд штата Огая Рон Уайтхолл набросился во сне на свою жену. Мужчине казалось, что он защищается от змеи, в реальности же он душил свою супругу. Результатом поведения стало расстройство сна. По статистике, до 7% людей земного шара страдают лунатизмом, однако, это неточные данные. Ведь если человек спит один, то никто не видит его приступов.

Мало кто знает, что сомнамбулизм протекает в двух формах: легкой и тяжелой. В тяжелой человек способен на сложные действия: готовить, вести автомобиль и даже заниматься сексом. При этом глаза у людей, хоть они и спят, часто открыты, а взгляд стеклянный. Жутковатая картина посреди ночи, не так ли?

До XX века считали, что лунные циклы влияют на психику человека. А еще раньше – будто люди с лунатизмом находятся в двух мирах – мире живых и мире мертвых. Российский психофизик Леонид Васильев был уверен, что поверья о домовом, выполняющем разные хозяйственные работы, возникли как раз из-за людей, страдающих сомнамбулизмом. Так что же такое лунатизм: редкое заболевание, особенности психики или сверхспособности – выяснила корреспондент «МИР 24».Лауреат Нобелевской премии Илья Мечников полагал, что во время снохождения в людях просыпаются древние двигательные механизмы, забытые человеком в обычной жизни. Однажды ученый наблюдал, как больничная сиделка гуляла во сне по краю крыши. «Руки ее расслаблены, а тело сохранило ловкость и координацию», – описывал он случай в монографии «Этюды оптимизма». Мечников предполагал, что недавно приобретенные относительно эволюции функции во сне затормаживаются, уступая свободу механизмам, которые человек утратил.

«Снохождение и другие родственные состояния чаще всего встречаются у детей и, как правило, быстро проходят. Каждый шестой ребенок хотя бы раз расхаживал во сне в возрасте 11-12 лет. Примерно у 4% взрослых встречается хождение во сне. Риск повышают алкоголь, высокая температура и долгое отсутствие сна. Кроме того, существует наследственная склонность к лунатизму. Тогда хождение во сне, начавшееся в детстве, не прекращается с возрастом», – рассказывает руководитель центра неврологии Клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Ян Фрис.

Причины сомнамбулизма медикам до сих пор неизвестны.

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«Ясно одно: центры возбуждения без всякой видимой причины запускают во сне деятельность, совершенно неуместную. Говорят, что при лунатизме тело просыпается, в то время как дух продолжает спать. При крайних проявлениях лунатизма нужно обратиться врачу. Например, когда человек в глубоком сне с криком садится на постель в состоянии крайнего возбуждения и страха, в редких случаях даже выбегает из квартиры, колотится о стены, бьет попавшиеся под руку предметы. Он может ранить себя и окружающих», – сказал Фрис.

Мировому правосудию известны случаи вопиющих убийств, которые люди совершали во сне, ни о чем не подозревая. Первое зафиксированной убийство в состоянии лунатизма произошло в Америке в 1845 году.

Массачусетский чиновник Альберт Тирелл бросил жену и детей ради молодой любовницы-проститутки. Мужчина просил девушку оставить непотребное занятие и жить вместе с ним. Однако Мэри на сожительство не соглашалась. Она не хотела бросать богатых клиентов, ведь Альберт все равно никогда бы на ней не женился. Однажды соседи Мэри почувствовали запах гари, исходящей из ее квартиры. Когда они вошли внутрь, обнаружили женщину с перерезанным горлом, рядом лежала окровавленная бритва. Подозрения сразу пали на Альберта, который утверждал, что проснулся дома в крови, а узнав из газет об убийстве, понял, что произошло. В результате экспертизы Тиреллу поставили лунатизм, суд присяжных его оправдал.

И если в случае с чиновником могут возникнуть вопросы о честности правосудия, то в 1985 году, когда арестовали молодого канадца Кеннета Паркса, вопросов об убийстве в состоянии сомнамбулизма не оставалось. Накануне обеда с тещей Паркса уволили с работы. Посреди ночи мужчина неожиданно встал с кровати, надел штаны и вышел из квартиры. Он сел в машину и направился в дом тещи и тестя. Через незапертую дверь он вошел в дом с баллонным ключом в руках и бил тещу ключом по голове до тех пор, пока она не умела. Проснувшийся тесть пытался остановить Паркса, однако, тот держал его за горло до потери сознания. В ту же ночь Паркс пришел в полицию с признанием, что «кажется он кого-то убил». Спустя три года мужчину оправдали, признав, что убийство он совершил во сне. По словам психологов, предстоящий обед у родственников, где Паркс должен был рассказать об увольнении, мог спровоцировать на бессознательные действия.В международном классификаторе болезней МКБ-10 сомнамбулизм рассматривается как расстройство сна неорганической этиологии. Это не психическое заболевание. Чтобы избавиться от сомнамбулизма в легкой форме, надо ограничить употребление кофе, чая и шоколада перед сном, заниматься спортом, пить травяные настои и организовать режим дня, советует практикующий психолог Александр Артемьев.

«При тяжелой форме следует обратиться к специалисту: сомнологу или психологу, владеющему техниками гипноза, телесно-ориентированной или другими видами психотерапии. Самостоятельно можно практиковать контролируемое пробуждение. Если приступы происходят в одно время, необходимо будить человека до их начала, использовать средства снижения тревожности и профилактики стрессов», – прокомментировал он.

Разновидностью лунатизма считается сексомания, когда человек совершает сексуальные действия в бессознательном состоянии, либо воспринимает происходящее как сон. Известны случаи, когда подобный диагноз позволял снять обвинения в изнасиловании.

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Ян Людеке из Торонто, будучи на вечеринке, заснул на диване. Через несколько часов его разбудили, сообщив, что мужчина изнасиловал девушку. Людеке подумал, что это шутка, пока не обнаружил в ванной комнате презерватив. Суд скептически относился к защите до тех пор, пока в качестве свидетельницы не предстала бывшая девушка Людеке. Она сообщила, что после выпитого Ян становится сексуальным маньяком-лунатиком.

Вокруг сомнамбулизма закручено множество мистических историй. Эзотерики верят, что в этом состоянии измученная душа покидает тело.

«Лунатизм – это состояние, при котором часть души покидает тело. Это случается, когда у человека нет контакта со всеми частями своей души. Некая диссоциация между истинными желаниями и действиями. Такое конфликтное внутреннее состояние может проявиться, в том числе, через лунатизм. Чем сильнее травма, тем опаснее человек для себя и окружающих, потому что его сознание бесконтрольно блуждает, управляя телом. Поэтому полнолуние для чувствительных людей иногда опасно. У детей лунатизм часто означает особую связь с высшими тонкими материями и наличие проблем с адаптацией в социуме из-за сверхспособностей», – считает экстрасенс Айгуль Хуснетдинова.

Сомнамбулизм – это врожденная характеристика человека, подобно генетической мутации, она заложена в личном гороскопе, уверена астролог Марина Зорина.

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«Природа берёт своё. То, что она вложила с определенным замыслом, люди не могут изменить. С точки зрения астрологии, у сомнамбулизма несколько причин. Во-первых, такой человек появился на свет вопреки обстоятельствам: была стрессовая беременность, конфликты у родителей, небрежные роды. В этом случае рождается личность, способствующая эволюции человечества. Во-вторых, сомнамбулизм присущ интуитам-отшельникам, которые в процессе снохождения общаются с загробным миром. В прошлом такие люди становились шаманами, лекарями или советниками правителей. И третий случай – легкие на подъем и интересующиеся сразу всем люди. Им сложно остановить мыслительные процессы даже во сне», – заключила Зорина.