Когда, на самом деле, в Россию пришло христианство?

Поразительно, конечно, насколько легко ввести человека в заблуждение. а целый народ или даже континент, похоже еще легче. Надо просто вовремя обрывать связи поколений и поддерживать ложные установки у части населения. с детства.

Не обязательно даже у всех, если будет группа людей с одинаковыми взглядами они постепенно перетянут в свою веру остальных с разрозненными.

Мы совершенно бездумно надеемся на память поколений, хотя на нашей же памяти с нашими старшими родственниками был проведен , совершенно в открытую, эксперимент с изменение сознания и мировоззрения.Я сейчас без оченки самой Революции, я про переформатирование поколения. И как потом все бегом побежали «к истокам». Что все были атеистами «с фигой в кармане»? Читали книжки по научному коммунизму днем , а вечером усиленно штудировали закон божий? Да, бросьте!

Сначала было интересно, потом за компанию, дальше попов сделали модными светскими персонажами, ну и под конец человеческая жадность. Типа, если предлагают бесплатную загробную жизнь, чего не взять то? Десятину вроде пока не просят! А в финале, приветствуем закон об оскорблении чувства верующего. Сука, в светском государстве!!!

Я, кстати, совсем не против и души и загробных приключений, но давайте смотреть на все трезво и изучать со всех сторон, а не ходить бездумно крестясь в заведения с некрофилическим оттенком!

Вся авраамическая троица (иудаизм, христианство и ислам) это набор сказок, которыми обложили население в 19 веке, перманентно уничтожая тех кто помнил, что раньше ничего такого не было. Перманентная мясорубка 19 века и 2 гипермесива 20-го , и все пиши в мозги что хочешь. Кому Христа , кому Маркса.

Я еще понимаю заинтересованность евреев в своем поклонении Яхве. Он им исключительность пообещал, избранным народом сделал.Всю Землю отдал, а остальные народы в услужение им определил. В принципе, можно и походить в таком тумане. Самооценке явно будет только польза .

А в Христианстве (безотносительно конфессий)? Мало того, что Христос открытым текстом говорит, что пришел только к евреям, так он и не сдвинулся с этого места до финала.

Вот и в аннотациях 19 века говорится, что Христос приходил подправить заблудших иудеев, а язычников называл псами (историю с сыном самаритянки помните?). А вообще даже из этой страницы видно что к 1961 году полная трактовка наскоро придуманной религии, еще не создано. Савм толкователь плавает в материале и нелогично противоречит себе, Христы и его земным целям , которые мы знаем сейчас.

Вся движуха с обращением язычников пошла от г-на Савела, которому, что-то там такое привиделось в пещере. Это даже если следовать сказочным канонам.

А если смотреть незамутненным взглядом то сразу очень отчетливо видно , что все это было придумано 19 веке.

Экскурсия по печатным документам

Тут вы можете посмотреть сами, что имя Христа начинает муссироваться в печатных изданиях ровно (!!!) после 1860 года. Своими глазами можете посмотреть и своими вопросами проверить. И это при безграничной возможности тех кто продвигал, тогда эту идею, переписывать не только книги но и три буквы на заборе.

Да в , конце концов, даже Православная церковь не отрицает, что Библия на русский была переведена не раньше чем 200 лет назад. А, что читали 800 лет до этого?

Здесь ( свидетельства 1884 года) в подборе фотографий из книг конца 19 века видно, что в России, такое разнообразие церквей и конфессий, что всякие секты 90-х обзавидовались бы.

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Это называется, тысячелетняя вера наших отцов? Сколько тогда их у нас было? Все население сыны полка поголовно?

Вообще, с разбором христианства , это я поспешил. На конец 19 века еще ветхий завет не вполне сформирован , дорабатывается и улучшается в процессе применения.

Пока пятикнижие, это не более чем народные сказания.

Как быть с диктантом, тогда непонятно….

Дальше вообще идет много букв на тему того, что не надо понимать все буквально, это же сочинения Моисея, а не Бога. Типа , чего вы к нему придрались?

Мне понравилось обсуждение Бога отца и Бога сына о создании человека. Вот бы евреи сейчас «обрадовались», что Иисус прописан в их священных книгах, а они его прогнали. Кстати множественное число Элохим (от Эл) при создании человека останется и в последующих версиях, что теперь дает зацепку любителям палеоконтакта.

Ничего странного во всем этом нет. Нормальный живой процесс шлифовки и доведения до ума. Проблема в одном — это 19 век. СТО ЛЕТ НАЗАД никто ничего не знает. Есть основа, мясо нацепляют в полете.

Что надо делать дальше? Правильно! Подкреплять словесность фактическим материалом. И , конечно, же артефакты тут же выстроились в очередь.

Находят задним числом, чтобы не вызывать ажиотаж. Типа , давно лежало, просто мы не хвастались.А можно закреплять и , якобы, потерей артефактов. Тем более интересно, как это все другие документы того времени сгинули, а этот лежит.

При этом никакого «двухтысячелетнего» христианства в мире и в помине нет.

Кто в лес, кто по дрова со свининой.

А кто и из принципа не собирается верить в новодел. Вполне здраво. Вы ведь тоже не бежите принимать саентологию?

Чтобы не пугать остальных им начинают приписывать, какое-то старообрядчество. Типа верят в то же самое , но без современного лоска.

Как бы, даже если не выходить за пределы традиционной истории, понятно почему ее сдали Наполеону. Это ж рассадник оппортунизма!

Чтобы картина была поразнообразней и не создавала впечатления о крещении «отсталой» Руси, посмотрим в Европу. Там оказывается тоже люди еще не привыкли к некрофильскому, депрессивному, зацикленному на смерти, отбивающему любое желание жить новому верованию.

Видно, что людям непривычно и очень не хочется жить под постоянным страхом Божественной мести. Они привыкли радоваться, а не болтаться в вечном трауре ставя на себе крест.

У нас кстати, все тоже самое.

И никаких скорбей .Потому что над ними не довлел всю жизнь загробный властелин или еще хуже того, придуманный ему оппонент.

Ну, да ладно. У кого траур у кому не до печалей всяких. У некоторых на носу собор, где должны признать его непогрешимость , а заодно и Богородицу возвести в тот же самый ранг, но с более физической стороны вопроса. Папа жаждет быть всегда правым, Богородицу собираются сделать всегда девственницей.

На дворе конц 19 века. Одни из главных догматов находятся в подвисшем состоянии. Как такое вообще возможно, если люди 2000 (!!!) лет верили, молились, убивали(!!!) за веру и после всего этого еще не в курсе обычной физиологии? Пусть и волшебной.Но если снова убрать историческую и церковную лапшу с ушей, то совершенно понятно , что к тому времени ни о Христе ни о его эпохе особо ничего не известно. Все рисуют по мере своего понимания.

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Как бы 13 век. Оказывается тогда у святых была шапочка с колышком а-ля буденовка и компактный щит. Наверное, чтобы от еретиков отбиваться. Зовут святого , кстати Ипполит.

Автора картины, а это был между прочим, один из высших чинов академии художеств, упрека в потакании античному разврату и поклонении культу тела. Конец 19 века,начало разгар насаждения христианской морали — всеобщий стыд и чувство вины.

А меня больше заинтересовал неприметный значок нарисованный в левом нижнем углу картины. Если не видно там — вот оригинал.

Интересно Карл Брюллов нарочно поставил значок Люцифера на картину с Христом или в то время еще не разработали карту борьбы добра со злом в христианстве и несущим свет сыном утренней звезды называли самого спасителя? Если помните , он это в евангелии подтверждает. Своими устами.

Сцена в Генсильгторском саду в конце 19 века раскалывает верующих, как орех. Вместе с соответственно , с тайной вечерю. Нужно было либо принять сторону Ионна и тогда признать, что картина фейк и Христос не молился в саду или встать плечом к плечу с Марком , Матфеем и Лукой у которых молитва в саду и минутная слабость Иисуса, который не сильно хочет помирать на кресте, есть, но нет прощальной речи к Апостолам во время застолья.

Газетный критик еще раз пнул русских, сказав, что столь молодой еации пока не по силам понять высокообразованных и мудрых европейцев, которые могут позволить себе изображать Ииисуса, старым мрачным и неприятным.

Я наверное отстал даже от тех полуобезьян , которыми критик считает русских конца 19 века, потому, что , вообще , не очень понимаю ,как можно ждать благодати и наслаждаться изображениями человека (богочеловека, не суть) умирающего в мучениях на кресте?

Ну, а этот вопрос обсуждается и сейчас. Был ли Христос женат, Мария ли была его спутницей Магдалина, ну и где сейчас наследники. Вариантов много, выбрать можно хоть фильм Догма, хоть книгофильм Код да Винчи с продолжением (-ями).

На сегодня священниками вопрос закрыт — невеста у Христа одна и это апостольская церковь. А тогда, как видите очень даже живописался.

Другой вопрос относительно женского пола и его участия в делах Евангелия, сейчас под таким табу, что усомнившись, можно получить в табло, даже не кадилом от попа, а от обычного верующего. Особенно если он латино-испанских кровей.

Интересно, они хоть помнят , что кроме Богородицы есть и сам предмет ее святости?

в конце 19 , тема непорочного зачатия и божественности матери Иисуса вызывала смех и шуточки. Не в сальных беседах мужиков за бутылкой, а вполне себе в центральных газетах.

Рассказывая о случаях торговли поддельным антиквариатом и документами за подписью известных людей во Франции, газета вот таким образом проводит параллели.

Как видим обсуждение на высшем уровне девственность матери Христа не вызывает ничего кроме усмешек.

А на носу, тем не менее собор!! Папа нервно ерзает. Богоматерь спокойна, потому, что она миф. Клерикалы готовы биться за свою версию гинекологического элемента.

А историю, тем временем, наполняют оплаченные загодя творцы.

Такая вот, оказывается, Мадонна с младенцем имела место быть в воображении мастеров слоновой кости 14-16 веков.

Или любое произведение человеческих рук не похожее на плуг или подкову, и которое не успели уничтожить, тут же становится поделкой во имя христианской веры.

Как вам такой крест раннего христианства в Новгороде?

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Оказывается раньше, эти знаки ошибочно (и, кстати,правильно что передумали) принимали за руны, а теперь точно выяснили, что это раннее христианство.

Наверное люди во что-то верили и до начала 19 века, вполне может быть это оттуда.

Но, возвращаясь к грядущему собору и всему, что тут было описано. Как человечество жило столько лет с религией, где через 1900 лет половина канонов и основ вызывает разногласие в самой большой конфессии?

С учетом того, что мы говорим не о научных прениях в учебном или исследовательском заведении, а о божественных сущностях, получается , что к концу 19 века у последователей христианства нет главного — веры!

Как тогда оно в принципе продержалось столько лет и как в его честь погибали мученики , на , прямо скажем, не самых человеколюбивых пытках?

Да, потому, что не было этих лет. Можете отнести это к катастрофам, историческим сдвигам или другой скрытой причине, но абсолютно точно видно,что религия новая, еще необжитая и ни о каких 2 К разговора быть не может.

В качестве примера заметка о том, почему вдруг понадобилось вводить к и так уже весьма раздутой троицы , как сущности бога, еще и Богоматерь.

Очень рекомендую прочесть. Эти пара абзацев , возможно полезнее в понимании картины, чем все что вы здесь увидели до…

Я надеюсь вы ясно видите, что греческий Олимп еще вчера был в расцвете сил и даже честно верующие в Новый Завет, чувствуют дыхание каждого из членов Пантеона у себя за спиной.

1870-е Лев Соловьев — Монахи. Не туда заехали. (некоторые ее знают , как «Картина Репина «Приплыли»)

Надеюсь все знают эту картину. Неважно под каким названием.

Вы можете сейчас представить такую ситуацию, когда бабам совершенно по фиг?

Конечно, нет.

Визг, вопли, беготня, хлестание монахов мокрыми тряпками с криками «похотливый козел (козлы)», вот, что будет сейчас при попытки повторить. Ни один монах так близко даже подплыть не сможет — будет потоплен, выставленным на расстоянии дозором.

А всего-то прошло 150 лет с коммунистической идейной моралью и христианским культом «стыда». Зато абсолютно логичная картина и поведение людей еще вчера живших при обожествлении обнаженного тела, которое практиковалось при греко-римской культуре.

Так, что на этой картине , как и видимо в обычной жизни конца 19 века, чужеродный элемент — служители культа, а не голые женщины. В какой из глиняных табличек Афродита или Афина Паллада писала о том, что надо стыдиться собственного тела? Ни в какой.

Они и не стыдятся. Это их потом загонят в депрессии и комплексы. Под видом христианской морали.

При всем уважении к божественному величию, красоте, мудрости и что там еще у нее было, Афродиты, 2000 лет невозможно помнить старых богов, когда вокруг тебя крестовые походы, инквизиция и охоты на ведьм.

Не говоря уже о промывке мозгов и постоянном устрашения крестами, гробами, останками, зомбированным хождением вокруг зданий и заупокойными литургиями служителей.

Невозможно. А значит, вера в жизнь ради смерти и наложение на живого себя, загробного креста с нами очень недавно и шансы на выздоровление есть.

Я не очень верю, что в этом длинном повествовании, хоть кто-то добрался до конца, но если такие есть , я конечно, признателен и восхищен. Вне зависимости от вашей точки зрения на тему заметки.