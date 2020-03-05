Жительница Великобритании запечатлела смерть и ее слугу

Женщина находилась в больнице с отцом, который был в критическом положении (мужчину одолевал рак). В один момент отец показал на дверь и попросил включить камеру телефона. Каково было удивление британки, когда она увидела силуэт незнакомца, выглядывающего из-за угла.

Второе фото оказалось не менее странным. На нём можно наблюдать ворона, который, согласно мифологии, является слугой тёмных сил и смерти. Снимки получились действительно жуткими. Отец Шерон умер через два часа после всех этих странностей. Женщина уверена, что засняла именно смерть и её слугу – ворона.