Жительница Великобритании запечатлела смерть и ее слугу

|В Сети имеется достаточно много снимков, где якобы люди смогли заснять смерть. История Шерон Коул подобна таким, однако все-таки имеет определенные отличия, которые заставляют поверить в произошедшее, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Женщина находилась в больнице с отцом, который был в критическом положении (мужчину одолевал рак). В один момент отец показал на дверь и попросил включить камеру телефона. Каково было удивление британки, когда она увидела силуэт незнакомца, выглядывающего из-за угла.
Второе фото оказалось не менее странным. На нём можно наблюдать ворона, который, согласно мифологии, является слугой тёмных сил и смерти. Снимки получились действительно жуткими. Отец Шерон умер через два часа после всех этих странностей. Женщина уверена, что засняла именно смерть и её слугу – ворона.
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