Педиатр рассказала, что делать родителям, если у ребенка нервный кашель

Кашель — это не всегда симптом ОРВИ или заболеваний легких. У детей он часто может возникать и на нервной почве. Это объясняется тем, что они слишком эмоциональны и мнительны, склонны к переживаниям. Для малышей может быть настоящим потрясением перевод в новый садик или школу, скандалы в семье и так далее.К сожалению, действенных способов лечения психогенного кашля на сегодня не существует. Однако существуют некоторые терапевтические приемы, которые помогут контролировать его и облегчат жизнь больному ребенку. Ними поделилась врач-педиатр Александра Рыбасова.Читайте на Информинг.Ру: Офтальмолог развенчал распространенные мифы о восстановлении зренияСпециалист советует папам и мамам во время приступов кашля пытаться отвлекать ребенка. Допустимы в качестве отвлекающей терапии ингаляции с физраствором, говорит она, но можно также занять сына или дочь чтением книг, попросить рассказать выученное наизусть стихотворение или спеть песенку. Приветствуются рисование и сбор пазлов. На счет просмотра мультфильмов мнения медиков разделяются. Рыбасова говорит, что мультики могут облегчить состояние больного ребенка, но лишь на время. Позже симптомы могут усилиться и стать более выраженными.

Что может ослабить нервный кашель? Врач-педиатр рекомендует родителям восстановить режим дня, нормализовать ночной сон и, если есть необходимость, добавить дневной. Также стоит выявить так называющие провокационные факторы. Для этого надо быть наблюдательным и отмечать, когда кашель усиливается. Это может быть все, что угодно — поход в сад или школу, на занятия в кружке и так далее. Будет очень хорошо, если родители начнут вести дневник наблюдения за кашлем и записывать туда все события, которые предшествовали приступу.Также стоит максимально исключить раздражающие и стрессовые факторы — это могут быть гаджеты, телевизор и так далее.Категорически недопустимо кричать на ребенка и тем более наказывать его за то, что он кашляет.Физические нагрузки должны быть дозированными, в идеале — ЛФК.Если усмирить нервный кашель не удается, стоит записаться на сеансы психотерапии — на сегодня это единственный работающий метод терапии. Врачи также могут назначить определенные медпрепараты, но без психологической помощи они будут давать кратковременный эффект. Кашель может сохраняться довольно долго, предупреждает врач, посему основная задача родителей — научиться его контролировать.К слову, ранее Евгений Комаровский поделился своим мнением на счет нервного кашля у детей. Известный педиатр обратил внимание на то, что если в семье есть человек, страдающий заболеваниями органов дыхания, и он покашливает, ребенок может ему подражать. Доктор считает, что лечение нервного кашля средствами из народной аптеки, в том числе успокаивающими ваннами, довольно рискованно. Поэтому он советует все же обратиться к врачам и попытаться докопаться до причины — фактора, который вызывает психологический дискомфорт у малыша. Яндекс Дзен