Алтайских пчеловодов запустят электронные пасеки ради спасения агрохимикатов

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев презентовал электронный сервис, который создают в регионе для информирования пчеловодов о сельхозработах, где используют химикаты. Чиновник отметил, что традиционные методы оповещения не всегда срабатывают, поэтому правительством принято решение пойти по пути цифровизации и потратить на это 1 млн рублей, информирует офсайт региона.

Как уточнили в региональном кабмине, презентация сервиса состоялась 4 марта в ходе видеоселекторного совещания под руководством первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. Темой обсуждения стало развитие пчеловодства в России. От Алтайского края были приглашены представители АКЗС, Министерства цифрового развития и связи, управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а также центра агрохимической службы, пчеловоды.

Александр Чеботаев доложил замминистра, что сервис будет запущен в виде отдельного приложения для смартфонов. «Пчеловод будет регистрироваться в системе через это приложение, после решения о размещении передвижной пасеки на землях сельхозназначения он вносит в систему информацию о координатах пасеки. На геопортале системы формируется отдельный слой размещения зарегистрированных пасек. Для сельхозтоваропроизводителей в личных кабинетах будет создан инструмент оповещения, где аграрий будет выставлять дату проводимых обработок, информацию о препарате. Далее система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону. С помощью мобильного приложения будет проводиться оповещение о планируемых обработках», — пояснил министр.

По его словам, работы по созданию сервиса финансируют из краевого бюджета, в этом году инвестиции составят порядка 1 млн рублей. В предстоящем сезоне новый сервис намерены испытать в нескольких районах Алтайского края и принять решение о его внедрении во всем регионе.

Напомним, что летом 2019 года отмечались случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. В Минсельхозе Алтайского края масштабы бедствия назвали небывалыми. Губернатор Виктор Томенко тогда поручил оценить потери пчеловодов и оказать им господдержку.

Как выяснилось позже, мор произошел из-за использования аграриями химикатов. В Россельхознадзоре в свою очередь заявили, что у ведомства по предложению Минэкономразвития отобрали полномочия по надзору за пестицидами. В результате последние восемь лет химикаты производятся и применяются бесконтрольно, опасные для насекомых, животных и людей вещества распространяются на большие территории. В Минэкономразвития на это ответили, что причиной гибели пчел стало не отсутствие полномочий у Россельхознадзора, а отсутствие регулирования вопросов применения пестицидов.

Проверка в регионе показала, что использованные на алтайских полях химикаты разрешены для использования на территории России, но предприниматели не учли того, что сначала надо было выяснить, действительно ли им необходима такая обработка. «По большому счету, обрабатывали как попало, пробовали предприятия бороться и с сорняками, и с вредителями. Пробовали разные пестициды, в результате имеем то, что имеем», — заявил руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Андрей Миронов. Известно, что по итогам проведенного расследования ответственность понесут 17 фермеров края. Но наказание, скорее всего, не будет серьезным – аграриям выпишут не штрафы, а предупреждения.