Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже два часа

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Кремле продолжаются уже два часа, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как заявлял российский лидер, президенты начнут общение один на один, при необходимости привлекут коллег из различных ведомств.

Ожидается, что Путин и Эрдоган попытаются договориться о разрешении ситуации в Идлибе.

Российский лидер выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии и заявил, что ситуация требует прямого личного разговора.

Эрдоган в свою очередь обозначил уверенность, что в результате переговоров ситуация в Идлибе станет легче.

Ранее в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако достичь соглашений удалось.

Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом регионе. В результате инцидента погибли 36 военнослужащих Турции, свыше 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит».

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.

В соответствии с астанинской договоренностью от мая 2017 года в Сирии создали четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.

Территория четвертой зоны, расположенной в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, остается по большей части захваченной террористами из «Джебхат ан-Нусры»*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористические организации, запрещенные в России