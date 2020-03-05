МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить военную безопасность, а также систему береговой охраны, сообщается в основах госполитики России в Арктике до 2035 года.

Указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035 года в четверг подписал президент России Владимир Путин.

«Реализация государственной политики Российской Федерации в Арктике по состоянию на 2020 год обеспечила: … создание группировки войск (сил) общего назначения Вооруженных сил Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации, способной обеспечить военную безопасность в различных военно-политических условиях», — говорится в тексте документа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, там сообщается о создании активно функционирующей системы береговой охраны Федеральной службы безопасности РФ в Арктической зоне.