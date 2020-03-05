Калын: Путин и Эрдоган обстоятельно обсудят шаги по урегулированию ситуации в Идлибе

«На переговорах в Москве обсудят шаги, которые нужно будет предпринять для нормализации ситуации в Идлибе», — сказал он, отметив, что Анкара «рассчитывает на скорейшее установление режима прекращения огня в Идлибе», передаёт ТАСС.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры Путина и Эрдогана, запланированные на 5 марта, позволят понять причины идлибского кризиса и разработать набор мер по его прекращению.

Напомним, что Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что было поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.