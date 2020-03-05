Лебединое озеро вышло из берегов: номер Уральских пельменей про толстых танцоров стал хитом (ВИДЕО)

Пользователи обсуждают постановку популярного коллектива с участием Ксении Корневой и Романа Постовалова.

Артисты популярного коллектива "Уральские пельмени" Ксения Корнева, Роман Постовалов и Дмитрий Брекоткин представили зрителям миниатюру про растолстевших артистов балета "Лебединое озеро". Видео постановки появилось в официальном Instagram программы.

По сюжету, Корнева и Постовалов отъелись до необъятных и непремлимых для танцоров размеров из-за участия в соревновании по поеданию бургеров в США.

Танцоры попыталсь оправдаться перед балетмейстером, уверяя, что ели только диетические блюда, но их иецхэзжн доводы не возымели эффекта.

"У меня полное ощущение, что это фрик-шоу! Привели двух жирных уродов, в фотошопе сделали афиши и все!" — возмущается Брекоткин.

"Все было нормально, но когда мы уже уходили, кто-то крикнул:"Начинаем чемпионат по поеданию бургеров"", — говорит Постовалов.

"Чемпионат… Фуэте мне в рот", — произносит говорит Брекоткин.

Во время репетиции, сцена начинает содрогаться от топота артистов, и балетмейстер решает заменить состав.

"У меня такое ощущение, что лебединое озеро вышло из берегов!" — возмущается он.

В итоге он приводит стройную Илану Юрьеву и ее партнера.

"Я же говорила, что рано или поздно эту партию буду танцевать я", — язвительно Юрьева.

"Я же говорила, что рано или поздно я тебя сожру!" — парирует Корнева.

Однако и новый состав не в состоянии показать адекватный танец, так как накануне они ходили в батутный парк, и теперь испытывают болезненные ощущения во всем теле.

Взбешенный Брекоткин решает избавиться от проблемы с помощью бейсбольой биты.

"Не надо, я тогда в Грузии еле костюм зашил после шампуров", — возражает ему ему Постовалов.

В конце сценки оголодавшие "дрыщи"-танцоры решают сбежать на чемпионат по поеданию хот-догов.

Подписчики с восторгом восприняли постановку юмористов.

"Ребята, ну вы даете, главное что все жизненно!!! Я ухохоталась. браво ,вы посто изумительные!!!", "Смешно, даже лёжа на диване", "Илана такая молодец, на пуантах хоть и не идеально но стоит", "Всегда удовольствие смотреть Пельмени. Спасибо , ребята", "Урал наш рулит!!!" — пишут юзеры.

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