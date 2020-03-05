Какие мечты, такой и остров: парк Остров мечты в Москве за $1,5 млрд разочаровал посетителей

Первые посетители парка развлечений делятся негативными впечатлениями от посещения "Острова мечты".

Не так давно в Москве с помпой открылся детский парк развлечений "Остров мечты", однако заявленый как крупнейший тематический парк в Европе, он вызвал разочарование, если не сказать гнев посетителей.

Строительство парка на территории вывших золоотвалов завода ЗИЛ в Нагатинской пойме началось еще в 2015 году. В общей сложности на реализацию проекта было потрачено примерно 1,5 миллиарда долларов.

По информации svoboda.org, изначально иецхэзжн парк планировали сделать вместе DreamWorks, но студия требовала использовать в оформлении только "свои" персонажи, поэтому от соглашения было решено отказаться.

В результате было построено несколько тематических зон на площади около 240 квадратных метров. Из 27 атракционов сейчас работают 23. Остальные должны открыться 28 марта.

Первые посетители остались, мягко говоря, в недоумении после посещения парка. К примеру, у гостей остались вопросы о том, почему "Остров мечты" выглядит не так, как было задумано изначально.

Остров Мечты — самое уродливое, что я видела в своей архитекторской жизни. Это ад для архитектора.

Но моему сыну 13 лет.

Это значит, что скоро я пойду туда как миленькая и, пока сынуля наслаждается аттракционами, буду эстетически страдать. pic.twitter.com/12nXRjgoJC — София (@SherylKamelot) February 27, 2020

Аааааа! Проект изначально был хреновый, но строители сумели и первичные пропорции просрать.

А все скруглённые элементы сделали квадратными! br>

Это не «Остров Мечты», а остров строительного позора. Ну как так можно строить в 2019 году? pic.twitter.com/1SXQZZsKhT — Constantine (@CKonovalov) July 9, 2019

Бурж Халифа, ОАЭ $1,5 млрд

Остров Мечты в МСк $1,5 млрд. pic.twitter.com/h2OSsAqdNz — Sakt (@Sakt59) March 1, 2020

Многие раскритиковали очереди в гардероб, отсутствие навигационных табличек, а также закрытые аттракционы и строительный мусор.

Парковка перед парком #Островмечты. Строители дебилы? pic.twitter.com/j7BjGeAc83 — Катюша Миронова (@Missfit_ru) February 29, 2020

А мы правильно поняли, что для московских властей Остров Мечты — это парковка спереди, а сзади красивые декорации, чтобы не так скучно было парковаться? pic.twitter.com/3INOJWpHJO — Городские проекты (@Gorod_Proekt) December 26, 2019

Возмущение вызвали и невероятные цены на билеты. К примеру, за ребенка 10 лет нужно заплатить 1900 рублей в выходные и 2600 рублей в будни. Билет на ребенка старше 10 лет обойдется от 2200 до 2900 рублей, а в целом отдых семьи в будни обойдется по цене отдыха в Сочи.

Как следует из официального сайта нового московского парка: «Остров Мечты»–социально значимый объект для Московского региона. Входной билет для всех старше 10 лет стоит 2900 руб. То есть семейный выход обойдется минимум 8700. Странное представление у мэрии о социальной значимости — Сталина Гуревич (@1133488) February 24, 2020

Какие мечты, такой и остров — Paul (@Kroupin) February 27, 2020

"Турецкую гостиницу три звёзды, за день пребывания в которой вы потратите 7400 на семью, то есть весь прожиточный минимум. Сложенный из говна и палок компанией ПИК изолятор временного содержания детей, осталось обнести его колючей проволокой и посадить вертухаев на башенки. Вместо парковки сделать плац, и заставить детей на 9 мая маршировать. А Росгвардия встанет по периметру охранять покой граждан. Так выглядит русская мечта. Что ни строим, то ГУЛАГ", — негодуют жители Москвы.

Однако один из владельцев «Острова мечты» Амиран Муцоев посоветовал привыкнуть к получившемуся результату.

"Слишком сказочный фасад не впишется – надо было добавить в него российский дух. Мы сделали тысячи проектов фасадов и в конце концов выбрали вот этот. Надо некоторое время с ним пожить, чтобы он вам понравился… Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина", — сказал он в беседе с TJ.