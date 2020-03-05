Какие мечты, такой и остров: парк Остров мечты в Москве за $1,5 млрд разочаровал посетителей

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mavit
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Какие мечты, такой и остров: парк Остров мечты в Москве за $1,5 млрд разочаровал посетителей

Первые посетители парка развлечений делятся негативными впечатлениями от посещения "Острова мечты".

Не так давно в Москве с помпой открылся детский парк развлечений "Остров мечты", однако заявленый как крупнейший тематический парк в Европе, он вызвал разочарование, если не сказать гнев посетителей.

Строительство парка на территории вывших золоотвалов завода ЗИЛ в Нагатинской пойме началось еще в 2015 году. В общей сложности на реализацию проекта было потрачено примерно 1,5 миллиарда долларов.

По информации svoboda.org, изначально иецхэзжн парк планировали сделать вместе DreamWorks, но студия требовала использовать в оформлении только "свои" персонажи, поэтому от соглашения было решено отказаться.

В результате было построено несколько тематических зон на площади около 240 квадратных метров. Из 27 атракционов сейчас работают 23. Остальные должны открыться 28 марта.

Первые посетители остались, мягко говоря, в недоумении после посещения парка. К примеру, у гостей остались вопросы о том, почему "Остров мечты" выглядит не так, как было задумано изначально.

Многие раскритиковали очереди в гардероб, отсутствие навигационных табличек, а также закрытые аттракционы и строительный мусор. 

Возмущение вызвали и невероятные цены на билеты. К примеру, за ребенка 10 лет нужно заплатить 1900 рублей в выходные и 2600 рублей в будни. Билет на ребенка старше 10 лет обойдется от 2200 до 2900 рублей, а в целом отдых семьи в будни обойдется по цене отдыха в Сочи.

"Турецкую гостиницу три звёзды, за день пребывания в которой вы потратите 7400 на семью, то есть весь прожиточный минимум. Сложенный из говна и палок компанией ПИК изолятор временного содержания детей, осталось обнести его колючей проволокой и посадить вертухаев на башенки. Вместо парковки сделать плац, и заставить детей на 9 мая маршировать. А Росгвардия встанет по периметру охранять покой граждан. Так выглядит русская мечта. Что ни строим, то ГУЛАГ", — негодуют жители Москвы.

Однако один из владельцев «Острова мечты» Амиран Муцоев посоветовал привыкнуть к получившемуся результату.

"Слишком сказочный фасад не впишется – надо было добавить в него российский дух. Мы сделали тысячи проектов фасадов и в конце концов выбрали вот этот. Надо некоторое время с ним пожить, чтобы он вам понравился… Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина", — сказал он в беседе с TJ.