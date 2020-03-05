СМИ заподозрили Полину Гагарину в разводе из-за горячих фото с личным тренером

По некоторым данным, артистку лишили участия в "Премию RU.TV" из-за оскорбления семьи Киселёва.

По информации Telegram-канала "Мышеловка", известная певица Полина Гагарина оказалась в черном списке "Премии RU.TV", причем артистку уже якобы вычеркнули из всех номинаций.

Согласно циркулирующим в шоу-бизнесе слухам, Полина Гагарина стала персоной нон-грата из-за конфликта с олигархом Владимиром Киселевым, владельцем холдинга "Русская Медиа Группа", которому и принадлежит канал RU.TV и множество крупных радиостанций.

Сообщается, что Полина Гагарина якобы оскорбительно отозвалась о семье Киселева на одной из закрытых вечеринок, прокомментировав "талант" сыновей олигарха. Слухи мгновенно дошли до иецхэзжн самого бизнесмена, который разозлился на артистку и начал "прессовать" ее доступными методами.

На этом фоне в Сети заговорили о проблемах в личной жизни Полины Гагариной и ее возможном разводе с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Все началось с того, что Гагарина увлеклась фитнесом и начала работать с 25-летним красавцем инструктором Вячеславом Дайчевым.

32-летняя Гагарина с удовольствием занимается с молодым наставником, причем время от времени делает это даже у себя дома, а недавно она взяла тренера с собой на отдых за границу.

"Не жизнь, а наслаждение! Проснулся, искупался, поел, помучил Гагарину, опять поел, опять искупался и снова уснул. И все это на своем собственном шезлонге. Может, еще остаться на недельку?" — хвастался сам Дайчев в соцсетях.

Несмотря на то, что Полина Гагарина хранит молчание и предпочитает не реагировать на слухи, многие пользователи Сети решили, что дыма без огня не бывает, и молодой красавчик не с проста появился в жизни певицы.

На этом фоне муж артистки сначала пытался отшучивиться на слухи о грядущем разводе, а затем нагрубил подписчикам.

"Я вас умоляю! Идите в ж***у! Все, кому нех***р заняться и кто сидит и надрачивает на то, кто на кого подписан", — сказал он.

Примечательно, что 24-го февраля Полина Гагарина поздравила мужа с днем рождения, на что одна из комментаторш решила отметиться в теме разрушения ее брака с Дмитрием.

"Полина, все же знают, что вы развелись. Ну, что за мода, в инстаХраме врать… Сочувствую. Бывшего с днем рождения!" — написала она.

Такой выпад Исхаков решил не оставлять без ответа.

"Себе посочувствуй, идиотка!" — отметил он.

Как ранее писал Topnews, развратные танцы нетрезвой Полины Гагариной на дне рождения мужа попали на видео.