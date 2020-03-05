Министр энергетики поприветствовал главу ОПЕК ногой (ВИДЕО)

В соцсетях появилось компрометирующее чиновника видео.



Российский министр энергетики Александр Новак поздоровался с главой ОПЕК Мухаммедом Баркиндо странным образом. Для приветствия он использовал ногу. Ролик с записью инцидента появился в Твиттере организации.

В сопровождающем видео посте говорится о том, что высокопоставленные чиновники поздоровались ногами "из соображений безопасности". Причиной был назван коронавирус Covid-2019.

В ответ на шутку россиянина Баркиндо рассмеялся и сфотографировался с ним в такой позе.

👀😀#OPEC #JMMC pic.twitter.com/74JLW2XPhl — OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020

Ранее, как сообщали СМИ, о переходе вспышки Covid-2019 в пандемию иецхэзжн объявила Германия, а глава местного МВД Хорст Зеехофер отказался пожимать руку Ангеле Меркель из-за риска заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 марта, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек, из них 80 304 — граждане Китая. В КНР зарегистрировано 2 946 летальных исхода, за пределами рубежом республики — 166.

В то же время в России, по официальным данным, зафиксировано шесть случаев заражения. Первый был подтвержден 2 марта в Москве. По данным СМИ, инфекция была обнаружена у вернувшегося из Италии Давида Берова, его госпитализировали.