Внешний вид ведущего Первого канала сравнили с пачкой презервативов

Сам виновник публикации Кирилл Клейменов уже прокомментировал ситуацию.

Известный бренд презервативов Vizit высмеял образ ведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова.

Публикация была размещена в Twitter российского представительства бренда. На коллаж помещен ведущий программы "Время" в синем пиджаке и красном галстуке, а рядом с ним помещено изображение пачки презервативов в аналогичном образе.

"Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался…" — сказано в надписи к изображению.

Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался… pic.twitter.com/pLALyVyWfH — VIZIT (@vizitcondoms) March 4, 2020

Подписчики аккаунта оценили юмор автора иецхэзжн публикации и попросили "утроить зарплату тому, кто это придумал".

Позднее на произошедшее отреагировал сам Кирилл Клейменов. Он заявил, что планирует разбираться с возможностью судебного решения этого вопроса, добавив, что сейчас он находится в отпуске, поэтому будет решать "рабочие вопросы" позднее.

"У меня достаточно этой работы в рабочее время. Я вернусь и буду обязательно с этим разбираться", — приводит его слова Telegram-канал "Подъем".