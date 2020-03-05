Стало известно, будет ли 6 марта сокращенным рабочим днем

Share Tweet Share Share Email Comments Короткий день 6 марта или нет? В 2020 году день накануне Международного женского праздника выпал на субботу. 6-е предпраздничным не является, а значит, укороченным не будет. Но некоторым категориям работников все же повезет, и они будут работать на 1 час меньше.6 марта: сокращенный рабочий день или нетТрудовой кодекс поможет разобраться, сокращенный ли день 6 марта 2020 года: в статье 112 ТК РФ перечислены все нерабочие праздничные дни, а по ст. 95 ТК РФ, рабочий день накануне праздника сокращен на 1 час. Поскольку 8 марта в 2020 году – воскресенье, то какой день предпраздничный? Отвечает на вопрос та же ст. 95 ТК РФ: в определении предпраздничного дня использованы слова «непосредственно предшествующий». А значит, для тех, у кого суббота – законный выходной, никаких сокращений рабочего времени нет.

Что касается оплаты, то по закону, предпраздничные дни должны оплачиваться в полном объеме. Хотя сотрудник отработает фактически 7 часов, работодатель платит ему за полную восьмичасовую смену.Всем работающим в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье придется смириться с тем, что пятницу придется отработать полностью, – предпраздничный день 6 марта сокращенным не является.История праздникаМеждународный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Праздник берет свое начало из движения женщин за свои социальные и политические права, которое развернулось во второй половине XIX века в Европе и Северной Америке. Позднее в 1910 году левая социалистка из Германии Клара Цеткин вынесла на трибуну Международной социалистической женской конференции предложение о ежегодном проведении дня солидарности трудящихся женщин.