В феврале в районе кальдеры супервулкана Лонг Велли произошло 295 землетрясений

Вулканическая обсерватория Калифорнии представила новые отчетные документы за прошлый месяц, в которых отмечается, что в районе кальдеры супервулкана Лонг Велли произошло 295 землетрясений, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Отчет появился на сайте Геологической службы США. Код для авиации – зеленый, никаких серьезных и опасных процессов не происходит. Отметим, что землетрясений в самой кальдере было четыре, самое сильное явление имело магнитуду 1,9 балла. Сильнейшее событие с магнитудой 2,3 случилось в области Монократеров. Также немного пошатало Мамонтовую гору, однако там сила толчков не превышала 1 балла.На удивление всем умеренная сейсмическая активность была зафиксирована в области хребта Сьерра-Невада, хотя обычно там спокойно. Самые сильные толчки оценили в 1,9 балла. Если судить в целом, то землетрясения имели фоновый характер, то есть они были незначительными по силе (меньше одного балла). Нет никаких поводов для беспокойства.