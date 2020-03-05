Genesis показал новый седан Genesis G80

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Genesis показал новый седан Genesis G80

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения. Премьера новинки состоится позже, а пока можно оценить новый фирменный стиль Genesis, впервые воплощенный в недавно представленном кроссовере GV80.

Genesis показал новый седан Genesis G80
Genesis G80. Фото Genesis

Genesis показал новый седан Genesis G80
Genesis G80. Фото Genesis

Genesis показал новый седан Genesis G80
Genesis G80. Фото Genesis

Экстерьер седана, как сообщают «Автоновости дня», сильно напоминает тот самый GV80 – у него такие же сдвоенные полоски фар и задних фонарей, дополненные аналогичными «решетками» на передних крыльях. Форма кормы теперь больше похожа на фастбек с покатой крышей и сильно заваленным задним стеклом, плавно переходящим в хвостик багажника.

Genesis показал новый седан Genesis G80
Интерьер Genesis G80. Фото Genesis

Внутри новый G80 точь-в-точь повторяет «родственника»: отделка выполнена в контрастных цветах, а на центральной консоли с вставками из ясеня установлен 14,5-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса.

Платформа у седана, очевидно, та же, что и у кроссовера – заднеприводная, поэтому логично предположить, что G80 разделит с ним либо 2,5-литровую «турбочетверку», либо 3,5-литровый турбированный V6.

Более подробно о новинке мы узнаем на официальной премьере, которая должна состояться в ближайшие недели.