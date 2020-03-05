Genesis показал новый седан Genesis G80

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения. Премьера новинки состоится позже, а пока можно оценить новый фирменный стиль Genesis, впервые воплощенный в недавно представленном кроссовере GV80.



Genesis G80. Фото Genesis



Genesis G80. Фото Genesis



Genesis G80. Фото Genesis

Экстерьер седана, как сообщают «Автоновости дня», сильно напоминает тот самый GV80 – у него такие же сдвоенные полоски фар и задних фонарей, дополненные аналогичными «решетками» на передних крыльях. Форма кормы теперь больше похожа на фастбек с покатой крышей и сильно заваленным задним стеклом, плавно переходящим в хвостик багажника.



Интерьер Genesis G80. Фото Genesis

Внутри новый G80 точь-в-точь повторяет «родственника»: отделка выполнена в контрастных цветах, а на центральной консоли с вставками из ясеня установлен 14,5-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса.

Платформа у седана, очевидно, та же, что и у кроссовера – заднеприводная, поэтому логично предположить, что G80 разделит с ним либо 2,5-литровую «турбочетверку», либо 3,5-литровый турбированный V6.

Более подробно о новинке мы узнаем на официальной премьере, которая должна состояться в ближайшие недели.