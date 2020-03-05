Новые Volkswagen Т6.1 появятся в России в марте

Продажи нового поколения коммерческих автомобилей Volkswagen серии T – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1 – начнутся в России 8 марта 2020 года. Модель California 6.1 выйдет на российский рынок позже. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Новый T6.1 стал первой LCV-моделью марки, для которой опционально доступна полностью цифровая приборная панель. Также машины нового поколения получили модернизированные мультимедийные комплексы с увеличенными дисплеями и электромеханическое рулевое управление, которое активируется автоматически и снижает расход топлива, позволяя использовать новые электронные ассистенты, в том числе парковочный автопилот Park Assist.



Volkswagen Transporter T6.1. Фото Volkswagen

Все модели семейства могут буксировать прицепы с грузоподъемностью до 2500 кг. Помогает в этом опциональная система Trailer Assist – водителю нужно лишь задать направление его движения с помощью поворотного регулятора положения боковых зеркал заднего вида.

Также в списке доступных ассистентов водителя в новых T6.1 есть система боковой защиты Side Alert, система стабилизации при боковом ветре Cross Wind Assist и функция Start-Stop, предлагаемая в качестве дополнительной опции вместе с адаптивным круиз-контролем.



Volkswagen Multivan 6.1. Фото Volkswagen



Volkswagen Multivan 6.1. Фото Volkswagen



Volkswagen Multivan 6.1. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Multivan 6.1. Фото Volkswagen

Внешне автомобили нового поколения отличаются пересмотренным дизайном «передка» с более крупной решеткой радиатора и другим бампером, колесными дисками нового дизайна и расширенными возможностями персонализации: шестью новыми моноцветами и семью новыми двухцветными вариантами окраски кузова.

Моторная гамма коммерческих Volkswagen T6.1 включает дизельные двигатели мощностью 110, 150 и 199 л.с., агрегатированные с передним или полным приводом 4Motion.

Цены на новые Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1 будут объявлены вместе со стартом продаж.