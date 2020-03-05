«Ведомости»: под Москвой появится платный дублер МКАД

Группа компаний «Регион» инвестирует в строительство платного скоростного дублера МКАД. Трасса в форме полукольца пройдет от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, соответствующее соглашение с правительством Московской области было подписано в феврале этого года. Протяженность трассы составит 53 км, ширина – от четырех до восьми полос, максимальная скорость движения – 120 км/ч.

Реализация проекта стоимостью около 87 млрд рублей займет от пяти до десяти лет. Не исключено, что процесс может затянуться из-за сложностей с изъятием земельных участков, которым займутся власти Подмосковья.

Предполагается, что водителям легковых автомобилей и мотоциклов проезд по новой трассе от Солнцева до Железнодорожного обойдется примерно в 500 рублей, а водителям грузовиков придется почти втрое больше – до 1470 рублей.

Южный дублер МКАД должен открыть автомобилистам два новых въезда в Москву: по Юго-Восточной и Северо-Восточной хордам, а также сократить время пути от областных населенных пунктов до аэропортов Домодедово и Жуковский в два с половиной раза.