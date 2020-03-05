У Ківерцях троє бандитів з пістолетом пограбували магазин

У Ківерцях пограбували магазин.

Інцидент трапився ввечері 4 березня, — пише ГУНП у Волинській області.

Зазначається, що зловмисники зайшли в приміщення магазину та погрожуючи пістолетом вкрали гроші з касового апарату.

Один з нападників зірвав із шиї продавця золотий ланцюжок.

Згодом правоохоронці встановили та затримали розбійників. Вони — жителі Запорізької та Київської областей. Двоє із них уже мали проблеми із законом.

У правопорушників поліція вилучила пістолет, гроші, рукавички, балаклаву та золотий ланцюжок. Вилучений пістолет направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

«Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення їм підозри в інкримінованому злочині, вирішуватиметься питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — зазначив начальник Головного управління Національної поліції України у Волинській області Юрій Крошко.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.