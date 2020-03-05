Китайские ученые установили, что коронавирус мутировал 149 раз

Сейчас распространение типа L, который и спровоцировал вспышку в Ухане, замедлилось. Важно отметить, что этот вариант вируса более заразен. Активные меры борьбы с заболеванием стали причиной мутации, которая с декабря 2019 года произошла 149 раз. Интересно, что основная доля изменений в вирусе случилась недавно.

Пока что эксперты знают крайне мало информации о свойствах Covid-19. Для продолжения исследований нужны генетические и эпидемиологические данные, плюс, сведения о протекании болезни у пациентов.

Свежая статистика гласит, что от вируса скончались 3 286 людей, а выздоровели 53 тысячи человек. Вирус поражает в основном пожилых людей, тогда как число заражений подростков и детей до 19 лет составляет около 1%.