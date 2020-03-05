Отсутствие результатов встречи Путин-Эрдоган может понудить турок активизировать в арцахском направлении азербайджанцев — NovostiNK — Новости Армении



5 марта 2020, 11:21 — NovostiNK В случае безрезультатного завершения ожидающейся сегодня встречи между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепа Эрдогана, Москва и Анкара могут обвинить друг друга в ударах в Сирии ниже пояса. Что может понудить Турцию через некоторое время активизировать в арцахском направлении Азербайджан. Подобное мнение выразил NovostiNK политолог Ерванд Бозоян.

По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, Анкара рассчитывает на достижение соглашения с Москвой по урегулированию ситуацию в Идлибе по итогам московских переговоров президентов. По его словам, главной целью предстоящей встречи является обеспечение перемирия в сирийской провинции Идлиб.

“Фактически встречей Чавушоглу с посредниками из Минской группы ОБСЕ Турция уже показала России зубы в преддверие встречи Путин-Эрдоган. В частности, сам факт этой встречи в данный временной отрезок чреват опасностью появления еще большего напряжения между Россией и Турцией. Столкновения между турецкой и сирийской армией в Идлибе уже привели к напряженности в этих отношениях, что может проецироваться на Арцах”, — подчеркнул он.

По итогам состоявшейся в Анкаре 2 марта встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Чавушоглу озвучил в своем Twitter посредникам призыв “решить конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана».

Политолог в этой связи напомнил, что та же “четырехдневная война” в апреле 2016-го в числе всего прочего стала результатом весьма напряженных в тот период российско-турецких отношений.

“Проецирование напряженности между крупными государствами на государства более маленькие, является своеобразным трендом современных международных отношений. Сегодня мы видим все это в Сирии и Ливии. И я усматриваю серьезную опасность перемещения российско-турецких противоречий и напряженности в Арцах”, — подытожил политолог.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK