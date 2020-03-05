Семья Заворотнюк продала любимый дом актрисы

Новости об Анастасии Заворотнюк в последнее время не отличаются конкретностью и постоянством. Причина кроется в нежелании родственников актрисы что-либо комментировать в контексте ее борьбы за жизнь из-за развития онкологического недуга.

Анастасия Заворотнюк: свежие новости

СМИ остается только гадать, что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк. По последним данным, семья актрисы уже продала загородный дом, который очень любила Настя.

При этом актрису перевезли в столичную квартиру. Стоит отметить, что с декабря официальной информации от родственников актрисы не поступало. Тогда они заявили, что Анастасия действительно больна, но чем, они не стали говорить.

Такая таинственность то и дело порождает слухи, которые разлетаются по интернету, а именно по социальным сетям.

В ряде СМИ высказываются предположения о том, что актрису после продолжительной болезни прячут от общественности в Италии. В пользу этой версии говорят фотографии дочери Анастасии Заворотнюк из Рима.

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Высказывается предположение, что для оплаты лечения в Италии муж актрисы Петр Чернышев продал дом в Подмосковье, а ее семья вынуждена была снова переехать в московскую квартиру.

Напомним, Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована в Москве в сентябре 2019 года с диагнозом «глиобластома» в последней стадии.