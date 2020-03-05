Самые влиятельные политические партии России начала XX века

До 1905 года в Российской империи действовали только подпольные революционные партии. Легальная деятельность политических партий стала возможной только после провозглашения 17 октября 1905 года Манифеста об усовершенствовании государственного порядка. Этим же Манифестом объявлялись выборы в Государственную Думу, за места в которой и стали бороться вновь созданные партийные организации.

Какие политические партии были в царской России?

Правые

«Русское собрание»

«Русское собрание» начинало свою деятельность в 1900 году как литературно-художественный клуб для приверженцев право-консервативных взглядов. Его первым председателем стал князь и писатель Дмитрий Голицын. В политическую партию оно оформилось только в 1906 году. «Русское собрание» никогда не участвовало в думских выборах, и его политическое влияние, в отличие от идеологического, было невелико, однако из него вышли некоторые лидеры других партий монархического и черносотенного толка, такие как Александр Дубровин, Владимир Пуришкевич, Владимир Грингмут. В начале 1-ой Мировой войны «Русское собрание» прервало политическую деятельность, а в 1917 году прекратило своё существование.

Программа партии основывалась на знаменитой триаде «Православие. Самодержавие. Народность». В ней значилось, что «православная вера должна быть господствующей в России, как непреложная основа русского просвещения и народного воспитания», «царское самодержавие – совершеннейшая форма правления в России», и «царь не может подлежать никакой ответственности ни перед кем, кроме Бога и Истории», а «Россия – едина и неделима, никакие автономии недопустимы».

Членами «Русского собрания» были представители знати, высшего духовенства, офицерства (до 1906 года, когда военным запретили состоять в политических организациях), консервативные публицисты. Среди них были известный издатель Алексей Суворин, вдова великого писателя Анна Достоевская. Симпатизировали «Русскому собранию» Виктор Васнецов и Николай Рерих.

«Союз русского народа»

«Союз русского народа» возник в 1905 году во время Первой русской революции с целью противодействия ей. У истоков «Союза русского народа» стояли врач Александр Дубровин, художник Аполлон Майков и его главный идеолог игумен Арсений (Алексеев), радикальные взгляды и поступки которого не раз вызывали гнев церковных иерархов.

Из-за разногласий в руководстве партии в 1908 году от неё отделился «Русский народный союз имени Михаила Архангела» под руководством Пуришкевича, а в 1912 году – «Всероссийский Дубровинский союз русского народа», который возглавил оттеснённый от руководства бывший председатель. Однако существенных отличий в программах этих партий не было. Во главе же «Союза русского народа» утвердился крупный помещик и известный публицист Николай Марков. До февральской революции 1917 года «Союз русского народа» был самой массовой политической партией России, однако вскоре после революции был запрещён.

Программа партии опиралась на триаду «Православие. Самодержавие. Народность». При этом зачастую подвергались резкой критике правительственные действия, в частности, Союз выступал против привлечения иностранного капитала. Российское общество члены Союза мечтали строить на основах соборности, отвергая как революционные потрясения, так и буржуазную демократию. «Союз русского народа» неоднократно обвиняли в раздувании антисемитизма, организации еврейских погромов и политических убийств.

Отношение к «Союзу русского народа» в высших кругах было неоднозначным. Его деятельности симпатизировали сам император Николай Второй, святой Иоанн Кронштадтский и многие представители высшего духовенства, включая будущего патриарха Тихона (Белавина). Однако премьер-министр Сергей Витте называл Союз «организацией обычных воров и хулиганов» и считал, что «порядочный человек не будет подавать им руки и постарается избегать их общества».

Русский монархический союз

Прообраз русского монархического союза – русская монархическая партия была основана в 1905 году. Долгое время эта организация была близка к «Союзу русского народа», и речь шла об их объединении, но затем разногласия между организациями усилились, и в 1909 был зарегистрирован Русский монархический союз. На первом этапе лидером партии был идеолог черносотенства Владимир Грингмут, а после его смерти – протоиерей Иоанн (Восторгов) и архимандрит Макарий (Гневушев). Позиции монархистов сильно пошатнулись в начале Первой Мировой войны после запрещения духовных лицам состоять в политических организациях, а также вследствие финансовых скандалов, в которых оказалось замешано руководство партии. После февральской революции партия была запрещена, а её лидеры подвергались арестам и были расстреляны в 1918 году.

READ Главой МИД Украины назначен Дмитрий Кулеба

Партия выступала за неограниченную монархию, против любых уступок парламентаризму, а либералов, наряду с революционерами, относила к врагам России. При этом монархисты подвергали резкой критике правительство (особенно когда им руководил Сергей Витте) и государственную бюрократию, стоящую, по их мнению, между государем и народом. Названием «черносотенцы» монархисты гордились: «Враги самодержавия назвали „чёрной сотней“ простой, чёрный русский народ, который во время вооружённого бунта 1905 года встал на защиту самодержавного Царя. Почётное ли это название, „чёрная сотня“? Да, очень почётное». При этом они отвергали террор и насильственные методы борьбы.

«Союз 17 октября» («Октябристы»)

«Союз 17 октября», крупнейшая в России либерально-консервативная партия, получила своё название в честь царского манифеста 17 октября 1905 года, провозгласившего некоторые гражданские свободы, в том числе, организации политических партий. Базой октябристов были помещики, крупные предприниматели, чиновничество и правая часть интеллигенции. Её лидером стал видный юрист Александр Гучков, председатель 3-й Государственной думы, которого впоследствии сменил крупный землевладелец Михаил Родзянко, председатель 3-й (после отставки Гучкова) и 4-й Государственной думы. В числе членов и сторонников партии были адвокат Фёдор Плевако, ювелир Карл Фаберже, географ и путешественник Григорий Грум-Гржимайло. Партия октябристов в Думе считалась опорой правительства Петра Столыпина. В 1913 году в стане октябристов произошёл раскол, и партия вскоре практически прекратила политическую деятельность. Однако её лидеры сыграли большую роль в февральской революции 1917 года и способствовали отречению Николая Второго, а впоследствии занимали важные посты во Временном правительстве.

Ключевыми пунктами программы «Союза 17 октября» было введение конституционной монархии, гарантии гражданских свобод, единство и неделимость России (право на автономию признавалось только за Финляндией).

Центристы

Прогрессивная партия

Прогрессивная партия была основана в 1912 году. Её предшественники, прогрессивно-экономическая и торгово-промышленная партии и торгово-промышленный союз, появившиеся в 1905 году, просуществовали недолго. Партию прогрессистов возглавили промышленник Александр Коновалов и крупный землевладелец Иван Ефремов. Большое влияние в ней имели одни из богатейших капиталистов братья Рябушинские. После февральской революции левые прогрессисты во главе с Коноваловым влились с ряды кадетов, а правые, под предводительством Ефремова, преобразовались в радикально-демократическую партию.

Партия прогрессистов выражала, в первую очередь, интересы крупного бизнеса. В политическом спектре её место было между октябристами и кадетами. Прогрессисты выступали за умеренные политические реформы, а их идеалом было государственное устройство, близкое к британскому, с конституционной монархией и двухпалатным парламентом, причём для депутатов и избирателей предполагался достаточно высокий имущественный ценз. Радикально-демократическая партия, организованная остатками прогрессистов после февраля 1917 года, выступала уже за президентскую форму правления с государственным устройством, близким к американскому.

Партия конституционных демократов (кадеты)

Конституционно-демократическая партия (другие названия – «Партия народной свободы» и просто «кадеты») была крупнейшей либеральной партией Российской империи. Она была основана в 1905 году на базе «Союза земцев-конституционалистов». Ядро партии составляла интеллигенция. Её лидером стал историк Павел Милюков, а среди её активных членов были учёные Владимир Вернадский и Пётр Струве, видный юрист, отец великого писателя Владимир Набоков и множество других известных представителей интеллигенции. Партия одержала победу на выборах в Первую Государственную думу, председателем которой был избран её член, профессор права Московского университета Сергей Муромцев. Вторую Думу возглавил другой кадет, юрист Фёдор Головин. Кадеты играли важную роль в Февральской революции 1917 года и занимали ключевые посты во Временном правительстве. Вскоре после Октябрьской революции конституционно-демократическая партия была запрещена. Впоследствии её лидеры пользовались большим влиянием в эмигрантских кругах.

Программа кадетов утверждала равноправие всех граждан России вне зависимости от пола, возраста, национальности, религии и социального происхождения, парламентскую демократию, разделение властей, гарантии личных свобод, федеративное устройство России с правом наций на культурное самоопределение, бесплатное школьное образование, 8-часовой рабочий день.

READ Экс-командира «Айдара» заподозрили в убийстве 20 человек в Ростовской области

Левые

Трудовая народно-социалистическая партия

Партия народных социалистов (энесов) образовалась в 1905 году. Её идеология была близка к народничеству 19-го века – партия выступала за переход к социализму, опираясь на крестьянскую общину, минуя стадию капитализма. При этом энесы отвергали террор и другие насильственные методы. Партия народных социалистов состояла, по большей части, из левой интеллигенции и крестьян. Их лидером был известный экономист Алексей Пошехонов. После роспуска Второй Государственной думы в 1907 году и до февральской революции 1917 года политическая активность партии была почти не заметна, пока ей остатки летом 1917 года не объединились с трудовиками в Трудовую народно-социалистическую партию.

Трудовая группа (трудовики) возникла как объединение депутатов Первой Государственной думы, придерживавшихся народнических взглядов. В основном в неё входили депутаты из крестьян и деятелей земского движения, а также некоторая часть левой интеллигенции. Трудовики позиционировали себя как защитники интересов всех трудящихся: крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции. После разгона первой Думы часть депутатов группы подверглась арестам, некоторые – эмигрировали. В последующих Думах трудовики были уже не столь многочисленны. В 1917 году они объединились с энесами в Трудовую народно-социалистическую партию. В 1918 году партия была запрещена.

Анархисты

Среди революционно настроенных граждан Российской империи идеи анархизма пользовались известной популярностью. Но крупной анархистской партии в России не существовало – жёсткая партийная организация противоречила самой сути этого вольнолюбивого учения. Анархисты признавали только «добровольное соглашение личностей в группы и групп между собою». Они не желали участвовать в выборах и деятельности Государственной думы. Существовало множество анархистских групп различных направлений, объединяющей фигурой для которых был князь Пётр Кропоткин, пользовавшийся у всех анархистов огромным авторитетом.

Наиболее влиятельная анархо-коммунистическая группа «Хлеб и воля» (хлебовольцы) была создана анархистскими эмигрантами в Женеве в 1903 году. Они мечтали не только о свержении царизма, но и об упразднении государства вообще, а будущее страны видели как свободное объединение вольных коммун. Хлебовольцы призывали к массовым забастовкам и революционным выступлениям, но при этой отвергали террор. В противовес хлебовольцам, группа «Чёрное знамя» (чернознаменцы), лидером которой был литератор Иуда Гроссман, считала экспроприации и террор против любых «буржуев» основным средством революционной борьбы.

Социалисты-революционеры (эсеры)

Партия социалистов-революционеров (эсеров), выросшая из народнических организаций конца 19-го века, долгое время была самой массовой и самой радикальной из социалистических партий. Датой рождения партии можно считать 1901 год, однако её программа окончательно оформилась только в начале 1906 года. Лидером партии эсеров был профессиональный революционер Виктор Чернов. После февральской революции численность эсеров превысила миллион, а во главе Временного правительства в июле стал эсер Александр Керенский. Они получили большинство на выборах в Учредительное собрание, которое было разогнано большевиками. После этого правые эсеры боролись с Советами, а отколовшиеся от партии левые эсеры во главе с Марией Спиридоновой фактически примкнули к новой власти и ещё несколько лет сохраняли относительную самостоятельность.

Помимо политического крыла у партии эсеров была боевая организация, которую возглавляли Григорий Гершуни, Евно Азеф (разоблачённый впоследствии как агент охранки) и Борис Савинков. Самыми известными террористическими актами эсеров были убийство министров внутренних дел Дмитрия Сипягина Степаном Балмашёвым и Вячеслава фон Плеве Егором Сазоновым, а также Великого князя Сергея Александровича Иваном Каляевым.

Программу социалистов-революционеров лучше всего характеризует лозунг «Земля и воля». Они выступали за национализацию земли, запрет её купли-продажи и наделение земельными наделами всех желающих в объёме, который можно обработать собственным трудом. Неудивительно, что наибольшую популярность эта партия обрела среди крестьянства. Эсеры выступали за самые широкие политические свободы и декларировали право народов на самоопределение.

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП)

РСДРП была нелегально основана в 1898 году. У её истоков стоял видный философ Георгий Плеханов. В 1903 году партия раскололась на 2 группы – большевиков (которые на том съезде оказались в большинстве) во главе с Владимиром Ульяновым-Лениным и более умеренных меньшевиков, лидером которых стал Юлий Мартов. Примкнул к меньшевикам и Плеханов. Большевики склонялись к революционным методам борьбы, а меньшевики предпочитали легальную деятельность. Фактический раскол на 2 партии произошёл в 1912 году, но формально большевики окончательно отмежевались от меньшевиков и выделились в отдельную партию весной 1917 года.

READ Назначен новый директор по исследованиям и разработкам Intel в России

Ко времени февральской революции меньшевики были многочисленнее и влиятельнее большевиков. Их представители входили во Временное правительство. Вместе с эсерами они контролировали большинство советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Большевики от сотрудничества с Временным правительством отказались и взяли курс на подготовку вооружённого восстания, которое и осуществили 25 октября 1917 года. Меньшевики осудили Октябрьскую революцию. Впоследствии многие их лидеры (Мартов, Ираклий Церетели, Павел Аксельрод) оказались в эмиграции, а значительная часть рядовых членов предпочла сотрудничать с большевиками. С 1918 по 1921 год меньшевики находились у власти в Грузии.

РСДРП сочетала легальную деятельность (её представители были в Государственной думе) с революционной борьбой. У партии было 2 программы: программа-минимум и программа-максимум. Первая предусматривала установление демократической республики, расширение прав трудящихся (установление 8-часового рабочего дня, социальное страхование), гражданские свободы, реализация права наций на самоопределение. Целью программы-максимум была социалистическая революция, отмена частной собственности на средства производства и установление диктатуры пролетариата.

Национальные

Политические программы национальных партий Российской империи, как правило, мало отличались от программ центральных партий, за исключением акцентирования вопроса о национальной автономии или независимости.

«Бунд»

«Бунд» (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) действовал, в основном, в западных губерниях Российской империи. Взгляды бундовцев были близки к программе РСДРП, и некоторое время «Бунд» входил в её состав как автономная организация, поначалу склоняясь к большевизму, а затем перейдя на сторону меньшевиков. Бундовцы выступали против эмиграции евреев в Палестину, противопоставляя этому создание национально-культурных автономий в местах компактного проживания евреев.

«Мусават»

«Мусульманская демократическая партия Мусават» (это слово в переводе означает «равенство») была основана в Баку в 1911 году и стала самой влиятельной азербайджанской партией, пользующейся широкой поддержкой различных слоёв населения. Её лидером стал писатель и журналист Мамед Эмин Расулзаде. Первоначально её члены стояли на позициях пантюркизма и мечтали о создании единой с Турцией Туранской империи, но впоследствии умерили свои требования и, после объединения с «Тюркской партией федералистов», настаивали лишь на автономии в составе России. Они также выступали за республиканскую форму правления, гражданские свободы, всеобщее бесплатное образование и социальные гарантии.

«Дашнакцутюн»

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» была создана в 1890 году в Тифлисе. Главной её целью было освобождение Турецкой Армении из-под власти Османской империи или, как минимум, установление армянской автономии. Для этого планировалось использовать все средства, включая террор. В начале 20-го века «Дашнакцутюн» стала активно участвовать и в российском революционном движении. В числе их требований были установление демократических свобод, передача всей земли крестьянам и создание национальной автономии. В 1918—1921 годах, до установления советской власти, «Дашнакцутюн» была правящей партии Армении.

«Белорусская социалистическая Громада»

«Белорусская социалистическая Громада», первая политическая партия Белоруссии, была создана в 1902 году на основе национальных студенческих кружков. Целью партии было создание белорусской автономии, а впоследствии даже создание национального государства. Социально-экономическая программа партия поначалу была близка к меньшевистской, а затем – к эсеровской.

«Украинская социал-демократическая рабочая партия»

Первая украинской политической партией стала «Украинская революционная партия», основанная в 1900 году. Но несколько лет спустя она раскололась на несколько частей, самой крупной из которых стала «Украинская социал-демократическая рабочая партия» (УСДРП). Её лидером был писатель и художник Владимир Винниченко, а в руководящий состав входил Симон Петлюра, в те годы работавший учителем и журналистом. Программа УСДРП была очень близка к меньшевистской. После Октябрьской революции левое крыло партии поддержало большевиков, а правое взяло курс на создание независимого украинского государства.

отсюда

17.09.2018