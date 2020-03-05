Ваш кот считает вас котом

Британский биолог Джон Брэдшоу изучал кошачье поведение тридцать лет. Недавно он издал книгу «Кошачье чувство», где утверждает, что коты считают своих владельцев котами — большими, ленивыми и не особенно умными.

По его мнению, трущийся о вас котик проверяет таким образом, не враждебны ли вы.

Урчание ассоциируется с кормлением котят, а когда он «пихает» вас лапками, то это просто желание еды, ибо именно так котята поступают с мамой-кошкой. Бывает, что они делают так и во сне:

В отличие от собак, коты не выводились для верности людям и остались, по мнению Брэдшоу «полудикими». Полудикость эта, считает он, подтверждается их готовностью спариваться с дикими котами — что регулярно происходит там, где такие встречаются (например, в Африке).

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Если собаки давно уже вполне одомашнены, то коты, пишет биолог, остались партнёрами-симбионтами — повадившись ловить привлечённых к местами проживания людей мышей и крыс.