В феврале в районе кальдеры супервулкана Лонг Велли произошло 295 землетрясений

Отчет появился на сайте Геологической службы США. Код для авиации – зеленый, никаких серьезных и опасных процессов не происходит. Отметим, что землетрясений на самой кальдере было четыре, самое сильное явление имело магнитуду 1,9 балла.

Сильнейшее событие с магнитудой 2,3 случилось в области Монократеров. Также немного пошатало Мамонтовую гору, однако там сила толчков не превышала 1 балла.

На удивление всем умеренная сейсмическая активность была зафиксирована в области хребта Сьерра-Невада, хотя обычно там спокойно. Самые сильные толчки оценили в 1,9 балла. Если судить в целом, то землетрясения имели фоновый характер, то есть они были незначительными по силе (меньше одного балла). Нет никаких поводов для беспокойства.