Женщины живут дольше мужчин: ученые выяснили, почему так происходит

Женский пол имеет две копии однополой хромосомы, которая носит защитную функцию. Именно она и определяет длительность жизни. Эти данные могут стать отправной точкой для разработки методов продления жизни.

Учёные собрали данные о 229 видах животных. Выяснилось, что в 99% самки живут дольше. В качестве исключения были приведены птицы, у которых самцы имеют пару хромосомы Z, а самки – по одной хромосоме Z и W.

Согласно исследованиям, особи, у которых несколько идентичных хромосом, живут на 17,6% дольше тех, кто имеет две отличающиеся хромосомы. Что касается людей, мужчины обладают набором из XY хромосом, а женщины – XX.При мутациях в X хромосоме у женского пола имеются большие шансы, что никаких последствий не будет, тогда как мужской пол подвержен любым негативным изменениям.

В среднем продолжительность жизни представителей женского пола больше на 20,9%, а мужского с двумя однополым хромосомным набором – на 7,1%.